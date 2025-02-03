مخزومي: محاولة الاغتيال المعنوي عبر اختلاق الأكاذيب لن تمر..

صدر عن النائب فؤاد مخزومي ما يلي:



"إن ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً عبر تطبيق Whatsapp، حول اتهام النائب فؤاد مخزومي بتحويل أموال إلى الخارج خلال فترة الأزمة عار من الصحة جملة وتفصيلاً.



وعليه، نود التأكيد بداية على أن زمن الممارسات المشبوهة على صورة من يروج لمثل هذه الأخبار المغلوطة ومن وراءه قد ولّى إلى غير رجعة، فاتهام الناس زوراً ومحاولة الاغتيال المعنوي عبر اختلاق الأكاذيب لن يمر بعد الآن.



كما نشدد على ما يلي:

- النائب مخزومي لم يجر يوماً أي تحويل إلى خارج لبنان سواء خلال الأزمة، أم بعدها أم قبلها، وليتفضل من اتهمه بذلك أو من تسوّل له نفسه إطلاق مثل هذه الاتهامات أن يفصح عن هويته وليأت بالأدلة على ما يدلي به.

- النائب مخزومي بعيد كل البعد عن منظومة الفساد التي حكمت البلد لعقود.

- أما عن أضحوكة المقال المتمثلة بأن النائب مخزومي هو شريك المنظومة المصرفية، فالرد على ذلك أن وراء محرر المقال ووراء الحملة التي تشن على النائب مخزومي، والذي بات معروف الهوية، هو في صلب المنظومة المصرفية الفاسدة.

- أما في ما يتعلق بالملف الحكومي، فالنائب مخزومي سمّى القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة في الاستشارات النيابية الأخيرة، وهو كان قد سمّاه لأكثر من مرة في وقت سابق.



لذلك، نهيب بالجميع عدم نشر الأخبار الكاذبة.

وإلا إلى القضاء در.

اقتضى التوضيح".