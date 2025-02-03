مولوي: لا يمكن استباق الجرائم الجنائية... وسنكثف الانتشار الأمني

أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أنه "لا يمكن استباق الجرائم الجنائية"، لافتا الى أنه "سيتم تكثيف الانتشار الأمني والقوى الأمنية توقف المجرمين في خلال مهلة قصيرة".



وقال مولوي بعد اجتماع بحث الأوضاع الأمنية، إن "العمل الأمني الاستباقي موجود وأعطينا توجيهاتنا لتكثيف الدوريات في المناطق كافة".



وأضاف: "قوى الأمن الداخلي تطالب باعادة تفعيل مكتب الاتصال الدولي في سوريا للتعامل مع المجرمين الذي يرتكبون جرما في لبنان ويفرون الى سوريا لأن التواصل ليس مكتملا".



ولفت الى أنه "يجب التمييز بين الجريمة الأمنية المخطط لها والجريمة الجنائية العادية، والاكثار من الوجود الأمني في المناطق للتخفيف من الجرائم الجنائية".



