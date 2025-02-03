الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الوزير الحلبي حدد مواعيد الدورة الأولى للكولوكيوم

أخبار لبنان
2025-02-03 | 07:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الوزير الحلبي حدد مواعيد الدورة الأولى للكولوكيوم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
8min
الوزير الحلبي حدد مواعيد الدورة الأولى للكولوكيوم

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي القـرار رقـم 171/م/2025 المتعلق بتحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2025 - الدورة الأولى، وجاء فيه :


"إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناءً على القانون رقم 208 تاريخ 30/3/2012 (تنظيم مهنة العلاج الانشغالي)،
بناءً على القانون رقم 121 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان)،
بناءً على القانون رقم 122 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مهنة تقويم النطق)،
بناءً على القانون رقم 137 تاريخ 9/7/2019 (تنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي)،
بناءً على القانون رقم 8 تاريخ 10/2/2017 (تنظيم مهنة النفساني في لبنان)،
بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 785 تاريخ 5/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص التمريض)،
بناءً على القانون رقم 221 تاريخ 16/7/2021 (تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان)،
بناءً على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته (نظام امتحانات الكولوكيوم)،
بناءً على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 وتعديلاته (إنشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)،
بناءً على المرسوم رقم 1013 تاريخ 27/9/1999 (الاحتفاظ بحق الناجحين في الامتحان الخطي للكولوكيوم)،
بناءً على المرسوم رقم 17093 تاريخ 5/6/2006 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص علم التغذية)،
بناءً على المرسوم رقم 17838 تاريخ 11/10/2006 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية)،
بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 786 تاريخ 5/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص العلاج الفيزيائي)،
بناءً على المرسوم رقم 1064 تاريخ 14/7/2017 (نظام امتحان الكولوكيوم لكل من اختصاصي علم النفس العيادي وعلم النفس التربوي)،
بناءً على اقتراح المدير العام للتعليم العالي بالتكليف،

يقـرر مـا يأتـي:

المادة الأولى:    تبدأ امتحانات الكولوكيوم للعام 2025 - الدورة الأولى يوم الإثنين في 7/7/2025 وتنتهي يوم الثلاثاء في 23/7/2025، وتحدد روزنامة امتحانات الكولوكيوم وفق ما هو مبيّن في الجدولين 1 و 2 المرفقين ربطاً.

 
جدول رقم 1.
الاختصاص    نوع الامتحان    اليوم    التاريخ    التوقيت    مركز إجراء الامتحانات
التمريض    خطي (خارج لبنان)    الأربعاء    9/7/2025    11:00    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
    شفهي (خارج لبنان)    الأربعاء    9/7/2025    12:00    
    شفهي 1 (داخل لبنان)    الأربعاء    9/7/2025    8:30    
    شفهي 2 (داخل لبنان)    الخميس    10/7/2025    8:30    
    شفهي 3 (داخل لبنان)    الجمعة    11/7/2025    8:30    
القبالة    خطي (خارج لبنان)    الإثنين    7/7/2025    11:00    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
    شفهي (داخل وخارج لبنان)    الإثنين    7/7/2025    12:00    
علم التغذية    خطي (خارج لبنان)    الأربعاء    16/7/2025    11:00    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
    شفهي (خارج لبنان)    الأربعاء    16/7/2025    12:00    
    شفهي (داخل لبنان)    الأربعاء    16/7/2025    8:30    
العلاج الفيزيائي    شفهي 1 (داخل لبنان)    الإثنين    7/7/2025    8:30    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
    خطي (خارج لبنان)    الإثنين    7/7/2025    10:00    
    شفهي (خارج لبنان)    الإثنين    7/7/2025    11:00    
    شفهي 2 (داخل لبنان)    الثلاثاء    8/7/2025    8:30    
تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية    خطي (خارج لبنان)    الإثنين    7/7/2025    10:00    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
    شفهي (خارج لبنان)    الإثنين    7/7/2025    11:00    
الطـب العــام    خطي (خارج لبنان)    الثلاثاء    8/7/2025    11:00    مبنى كلية العلوم الطبية
الجامعة اللبنانية - الحدت
    شفهي (داخل وخارج لبنان)    الأربعاء    9/7/2025    8:30    
طب الأسنان    خطي (خارج لبنان)    الخميس    10/7/2025    11:00    مبنى كلية طب الأسنان
الجامعة اللبنانية - الحدت
    شفهي (داخل وخارج لبنان)    الجمعة    11/7/2025    8:30    
    عملي (خارج لبنان)    الإثنين    14/7/2025    8:30    
الصيدلة    خطي (خارج لبنان)    الخميس    17/7/2025    11:00    مبنى كلية الصيدلة
الجامعة اللبنانية - الحدت
    شفهي (داخل وخارج لبنان)    الجمعة    18/7/2025    8:30    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
تقويم النطق    شفهي (داخل لبنان)    الإثنين    14/7/2025    8:30    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
    خطي (خارج لبنان)    الإثنين    14/7/2025    11:00    
    شفهي (خارج لبنان)    الإثنين    14/7/2025    12:00    
علوم مختبرات الأسنان    شفهي (داخل لبنان)    الثلاثاء    15/7/2025    11:00    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
    خطي (خارج لبنان)    الثلاثاء    15/7/2025    11:00    
    شفهي (خارج لبنان)    الثلاثاء    15/7/2025    12:00    
    عملي (داخل وخارج لبنان)    الأربعاء    16/7/2025    8:30    مبنى كلية طب الأسنان
الجامعة اللبنانية - الحدت
علم البصريات وقياس النظر    شفهي (داخل لبنان)    الثلاثاء    15/7/2025    8:30    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
    خطي (خارج لبنان)    الثلاثاء    15/7/2025    11:00    
    شفهي (خارج لبنان)    الثلاثاء    15/7/2025    12:00    
العلاج النفسي الحركي    شفهي (داخل لبنان)    الخميس    17/7/2025    8:30    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
    خطي (خارج لبنان)    الخميس    17/7/2025    11:00    
    شفهي (خارج لبنان)    الخميس    17/7/2025    12:00    
علم النفس العيادي
علم النفس التربوي    شفهي (داخل لبنان)    الإثنين    22/7/2025    8:30    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
    خطي (خارج لبنان)    الإثنين    22/7/2025    11:00    
    شفهي (خارج لبنان)    الإثنين    22/7/2025    12:00    
العلاج الانشغالي
    شفهي (داخل لبنان)    الثلاثاء    23/7/2025    8:30    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
    خطي (خارج لبنان)    الثلاثاء    23/7/2025    11:00    
    شفهي (خارج لبنان)    الثلاثاء    23/7/2025    12:00    

 جدول رقم 2.
اليوم    التاريخ    التوقيت    الاختصاص    نوع الامتحان    مركز إجراء الامتحانات
الإثنين    7/7/2025    10:00    العلاج الفيزيائي    خطي (خارج لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
            تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية        
        8:30    العلاج الفيزيائي    شفهي 1 (داخل لبنان)    
        11:00    العلاج الفيزيائي    شفهي (خارج لبنان)    
            تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية        
        11:00    القبالة    خطي (خارج لبنان)    
        12:00    القبالة    شفهي (داخل وخارج لبنان)    
الثلاثاء    8/7/2025    8:30    العلاج الفيزيائي    شفهي 2 (داخل لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
        11:00    الطـب العـــام    خطي (خارج لبنان)    مبنى كلية العلوم الطبية
الجامعة اللبنانية - الحدت
الأربعاء    9/7/2025    8:30    الطـب العـــام    شفهي (داخل وخارج لبنان)    مبنى كلية العلوم الطبية
الجامعة اللبنانية - الحدت
        8:30    التمريــض    شفهي 1 (داخل لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
        11:00        خطي (خارج لبنان)    
        12:00        شفهي (خارج لبنان)    
الخميس    10/7/2025    8:30    التمريــض    شفهي 2 (داخل لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
        11:00    طب الأسنان    خطي (خارج لبنان)    مبنى كلية طب الأسنان
الجامعة اللبنانية - الحدت
الجمعة    11/7/2025    8:30    طب الأسنان    شفهي (داخل وخارج لبنان)    مبنى كلية طب الأسنان
الجامعة اللبنانية - الحدت
        8:30    التمريــض    شفهي 3 (داخل لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
الإثنين    14/7/2025    8:30    طب الأسنان    عملي (خارج لبنان)    مبنى كلية طب الأسنان
الجامعة اللبنانية - الحدت
        8:30    تقويم النطق    شفهي (داخل لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
        11:00        خطي (خارج لبنان)    
        12:00        شفهي (خارج لبنان)    
الثلاثاء    15/7/2025    8:30    علم البصريات وقياس النظر    شفهي (داخل لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
        11:00        خطي (خارج لبنان)    
        12:00        شفهي (خارج لبنان)    
        11:00    علوم مختبرات الأسنان    شفهي (داخل لبنان)
خطي (خارج لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
        12:00        شفهي (خارج لبنان)    
الأربعاء    16/7/2025    8:30    علم التغذية    شفهي (داخل لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
        11:00        خطي (خارج لبنان)    
        12:00        شفهي (خارج لبنان)    
        8:30    علوم مختبرات الأسنان    عملي (داخل وخارج لبنان)    مبنى كلية طب الأسنان
الجامعة اللبنانية - الحدت


تابع جدول رقم 2.
اليوم    التاريخ    التوقيت    الاختصاص    نوع الامتحان    مركز إجراء الامتحانات
الخميس    17/7/2025    8:30    العلاج النفسي الحركي    شفهي (داخل لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
        11:00        خطي (خارج لبنان)    
        12:00        شفهي (خارج لبنان)    
        11:00    الصيدلة    خطي (خارج لبنان)    مبنى كلية الصيدلة
الجامعة اللبنانية - الحدت
الجمعة    18/7/2025    8:30    الصيدلة    شفهي (داخل وخارج لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
الإثنين    22/7/2025    8:30    علم النفس العيادي
علم النفس التربوي    شفهي (داخل لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
        11:00        خطي (خارج لبنان)    
        12:00        شفهي (خارج لبنان)    
الثلاثاء    23/7/2025    8:30    العلاج الانشغالي    شفهي (داخل لبنان)    مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
        11:00        خطي (خارج لبنان)    
        12:00        شفهي (خارج لبنان)    

    في حال صادف وقوع عطلة رسمية أو تعطيل قسري في أحد أيام الامتحانات المحددة أعلاه، يستعاض عن هذا اليوم بيوم آخر، على أن يحدد الموعد البديل للامتحان في إعلان يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.

المادة الثانية:    يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الحلبي

مواعيد

الدورة

الأولى

للكولوكيوم

LBCI التالي
جريمة فاريا الصادمة لا تزال تتفاعل... هذه آخر المستجدات
مذكرة بالاقفال في 14 الجاري لمناسبة الذكرى العشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-11-26

الحلبي عدل مواعيد الدورة الثانية للكولوكيوم

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-17

الحلبي حدد عطلة المدارس الرسمية في الأعياد وبحث شؤونا تربوية وجامعية مع نواب ورؤساء جامعات

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-24

الامن العام حدد موعد قبول طلبات منح وتجديد الإقامات للرعايا العرب والأجانب

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-26

الأمن العام حدد موعد الإختبار الخطي لمرشحي ضباط إختصاصيين في 30 الحالي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:25

تعميم صورة موقوف بجرائم سلب

LBCI
أخبار لبنان
08:21

"كلنا إرادة": لتشكيل حكومة سيادية وإصلاحية خارج منطق المحاصصة والاحتكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:11

جديد الملف الحكومي ومباحثات الرئيس عون مع ضيوفه…

LBCI
أخبار لبنان
08:09

جريمة فاريا الصادمة لا تزال تتفاعل... هذه آخر المستجدات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:40

ولادة الحكومة بين اليوم وغداً.. (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
06:42

إدارة مرفأ بيروت تنفي الاتهامات التي وُجّهت إليها بشأن المجزرة التي ارتُكبت بحق 12 كلباً

LBCI
آخر الأخبار
03:20

ضوّ للـLBCI: على حزب الله أن يتحاسب على ما فعله بلبنان و"مفروض يدفع حق اللي عملو عالتقيل" و"اذا بيقعد برا الحكومة بكون أريح"

LBCI
أمن وقضاء
05:56

قَتَلَ أحد المواطنين في محلة الصفرا وفرّ الى سوريا..وشعبة المعلومات توقفه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:35

صفقة الأسرى في صلب اهتمامات اسرائيل... المفاوضات المقبلة مختلفة عن سابقاتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:11

جديد الملف الحكومي ومباحثات الرئيس عون مع ضيوفه…

LBCI
أخبار لبنان
08:09

جريمة فاريا الصادمة لا تزال تتفاعل... هذه آخر المستجدات

LBCI
أخبار دولية
06:12

ماكرون: على الاتحاد الأوروبي فرض احترامه في حال تعرضه لهجوم تجاري

LBCI
أخبار لبنان
06:07

مولوي: لا يمكن استباق الجرائم الجنائية... وسنكثف الانتشار الأمني

LBCI
أخبار لبنان
04:41

فاريا تستعدّ لاستقبال جثمان ابنها خليل خليل..

LBCI
أخبار لبنان
04:29

التشكيلة الحكومية وصلت الى خواتيمها...و"القوات" لم تحسم امر المشاركة بعد

LBCI
أخبار لبنان
02:54

الرئيس عون أمام رئيس واعضاء مجلس شورى الدولة: لتكن قراراتكم مرضاة لضميركم لا لأحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:56

ترامب يفتح النار تجاريًا والدول ترد بالمثل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:11

جريمة الدهس في فاريا تابع... أمن الدولة توقف الشابة التي كانت برفقة منفذ الجريمة ووالدته

LBCI
أمن وقضاء
15:20

توقيف مطلق النار على منزل الأب ايلي بشعلاني في المريجات... وهذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
2025-02-02

توقيف شابين متهمين بجريمة قتل الشاب في فاريا

LBCI
خبر عاجل
11:54

قاسم: قررنا أن نختار ٢٣ شباط لإقامة تشييع جماهريّ واسع للامين العام السابق السيد حسن نصرالله

LBCI
حال الطقس
01:23

طقس باردٌ جدًا مع أمطار وثلوج...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

جريمة فاريا... لا تسويات هذه المرة ودم الشاب خليل إلى القضاء ودولة القانون

LBCI
صحف اليوم
00:40

ولادة الحكومة بين اليوم وغداً.. (الجمهورية)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

ملف تشكيل الحكومة… معطيات جديدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More