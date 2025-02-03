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الوزير الحلبي حدد مواعيد الدورة الأولى للكولوكيوم
أخبار لبنان
2025-02-03 | 07:42
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الوزير الحلبي حدد مواعيد الدورة الأولى للكولوكيوم
أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي القـرار رقـم 171/م/2025 المتعلق بتحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2025 - الدورة الأولى، وجاء فيه :
"إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناءً على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناءً على القانون رقم 208 تاريخ 30/3/2012 (تنظيم مهنة العلاج الانشغالي)،
بناءً على القانون رقم 121 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان)،
بناءً على القانون رقم 122 تاريخ 29/3/2019 (تنظيم مهنة تقويم النطق)،
بناءً على القانون رقم 137 تاريخ 9/7/2019 (تنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي)،
بناءً على القانون رقم 8 تاريخ 10/2/2017 (تنظيم مهنة النفساني في لبنان)،
بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 785 تاريخ 5/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص التمريض)،
بناءً على القانون رقم 221 تاريخ 16/7/2021 (تنظيم مزاولة مهنة التمريض في لبنان)،
بناءً على المرسوم رقم 1527 تاريخ 15/6/1959 وتعديلاته (نظام امتحانات الكولوكيوم)،
بناءً على المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983 وتعديلاته (إنشاء كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية)،
بناءً على المرسوم رقم 1013 تاريخ 27/9/1999 (الاحتفاظ بحق الناجحين في الامتحان الخطي للكولوكيوم)،
بناءً على المرسوم رقم 17093 تاريخ 5/6/2006 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص علم التغذية)،
بناءً على المرسوم رقم 17838 تاريخ 11/10/2006 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية)،
بناءً على المرسوم النافذ حكماً رقم 786 تاريخ 5/10/2007 (نظام امتحانات الكولوكيوم لاختصاص العلاج الفيزيائي)،
بناءً على المرسوم رقم 1064 تاريخ 14/7/2017 (نظام امتحان الكولوكيوم لكل من اختصاصي علم النفس العيادي وعلم النفس التربوي)،
بناءً على اقتراح المدير العام للتعليم العالي بالتكليف،
يقـرر مـا يأتـي:
المادة الأولى: تبدأ امتحانات الكولوكيوم للعام 2025 - الدورة الأولى يوم الإثنين في 7/7/2025 وتنتهي يوم الثلاثاء في 23/7/2025، وتحدد روزنامة امتحانات الكولوكيوم وفق ما هو مبيّن في الجدولين 1 و 2 المرفقين ربطاً.
جدول رقم 1.
الاختصاص نوع الامتحان اليوم التاريخ التوقيت مركز إجراء الامتحانات
التمريض خطي (خارج لبنان) الأربعاء 9/7/2025 11:00 مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
شفهي (خارج لبنان) الأربعاء 9/7/2025 12:00
شفهي 1 (داخل لبنان) الأربعاء 9/7/2025 8:30
شفهي 2 (داخل لبنان) الخميس 10/7/2025 8:30
شفهي 3 (داخل لبنان) الجمعة 11/7/2025 8:30
القبالة خطي (خارج لبنان) الإثنين 7/7/2025 11:00 مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
شفهي (داخل وخارج لبنان) الإثنين 7/7/2025 12:00
علم التغذية خطي (خارج لبنان) الأربعاء 16/7/2025 11:00 مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
شفهي (خارج لبنان) الأربعاء 16/7/2025 12:00
شفهي (داخل لبنان) الأربعاء 16/7/2025 8:30
العلاج الفيزيائي شفهي 1 (داخل لبنان) الإثنين 7/7/2025 8:30 مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
خطي (خارج لبنان) الإثنين 7/7/2025 10:00
شفهي (خارج لبنان) الإثنين 7/7/2025 11:00
شفهي 2 (داخل لبنان) الثلاثاء 8/7/2025 8:30
تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية خطي (خارج لبنان) الإثنين 7/7/2025 10:00 مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
شفهي (خارج لبنان) الإثنين 7/7/2025 11:00
الطـب العــام خطي (خارج لبنان) الثلاثاء 8/7/2025 11:00 مبنى كلية العلوم الطبية
الجامعة اللبنانية - الحدت
شفهي (داخل وخارج لبنان) الأربعاء 9/7/2025 8:30
طب الأسنان خطي (خارج لبنان) الخميس 10/7/2025 11:00 مبنى كلية طب الأسنان
الجامعة اللبنانية - الحدت
شفهي (داخل وخارج لبنان) الجمعة 11/7/2025 8:30
عملي (خارج لبنان) الإثنين 14/7/2025 8:30
الصيدلة خطي (خارج لبنان) الخميس 17/7/2025 11:00 مبنى كلية الصيدلة
الجامعة اللبنانية - الحدت
شفهي (داخل وخارج لبنان) الجمعة 18/7/2025 8:30 مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
تقويم النطق شفهي (داخل لبنان) الإثنين 14/7/2025 8:30 مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
خطي (خارج لبنان) الإثنين 14/7/2025 11:00
شفهي (خارج لبنان) الإثنين 14/7/2025 12:00
علوم مختبرات الأسنان شفهي (داخل لبنان) الثلاثاء 15/7/2025 11:00 مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
خطي (خارج لبنان) الثلاثاء 15/7/2025 11:00
شفهي (خارج لبنان) الثلاثاء 15/7/2025 12:00
عملي (داخل وخارج لبنان) الأربعاء 16/7/2025 8:30 مبنى كلية طب الأسنان
الجامعة اللبنانية - الحدت
علم البصريات وقياس النظر شفهي (داخل لبنان) الثلاثاء 15/7/2025 8:30 مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
خطي (خارج لبنان) الثلاثاء 15/7/2025 11:00
شفهي (خارج لبنان) الثلاثاء 15/7/2025 12:00
العلاج النفسي الحركي شفهي (داخل لبنان) الخميس 17/7/2025 8:30 مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
خطي (خارج لبنان) الخميس 17/7/2025 11:00
شفهي (خارج لبنان) الخميس 17/7/2025 12:00
علم النفس العيادي
علم النفس التربوي شفهي (داخل لبنان) الإثنين 22/7/2025 8:30 مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
خطي (خارج لبنان) الإثنين 22/7/2025 11:00
شفهي (خارج لبنان) الإثنين 22/7/2025 12:00
العلاج الانشغالي
شفهي (داخل لبنان) الثلاثاء 23/7/2025 8:30 مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
خطي (خارج لبنان) الثلاثاء 23/7/2025 11:00
شفهي (خارج لبنان) الثلاثاء 23/7/2025 12:00
جدول رقم 2.
اليوم التاريخ التوقيت الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات
الإثنين 7/7/2025 10:00 العلاج الفيزيائي خطي (خارج لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية
8:30 العلاج الفيزيائي شفهي 1 (داخل لبنان)
11:00 العلاج الفيزيائي شفهي (خارج لبنان)
تحضير وتركيب الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية
11:00 القبالة خطي (خارج لبنان)
12:00 القبالة شفهي (داخل وخارج لبنان)
الثلاثاء 8/7/2025 8:30 العلاج الفيزيائي شفهي 2 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
11:00 الطـب العـــام خطي (خارج لبنان) مبنى كلية العلوم الطبية
الجامعة اللبنانية - الحدت
الأربعاء 9/7/2025 8:30 الطـب العـــام شفهي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية العلوم الطبية
الجامعة اللبنانية - الحدت
8:30 التمريــض شفهي 1 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
11:00 خطي (خارج لبنان)
12:00 شفهي (خارج لبنان)
الخميس 10/7/2025 8:30 التمريــض شفهي 2 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
11:00 طب الأسنان خطي (خارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان
الجامعة اللبنانية - الحدت
الجمعة 11/7/2025 8:30 طب الأسنان شفهي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان
الجامعة اللبنانية - الحدت
8:30 التمريــض شفهي 3 (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
الإثنين 14/7/2025 8:30 طب الأسنان عملي (خارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان
الجامعة اللبنانية - الحدت
8:30 تقويم النطق شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
11:00 خطي (خارج لبنان)
12:00 شفهي (خارج لبنان)
الثلاثاء 15/7/2025 8:30 علم البصريات وقياس النظر شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
11:00 خطي (خارج لبنان)
12:00 شفهي (خارج لبنان)
11:00 علوم مختبرات الأسنان شفهي (داخل لبنان)
خطي (خارج لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
12:00 شفهي (خارج لبنان)
الأربعاء 16/7/2025 8:30 علم التغذية شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
11:00 خطي (خارج لبنان)
12:00 شفهي (خارج لبنان)
8:30 علوم مختبرات الأسنان عملي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية طب الأسنان
الجامعة اللبنانية - الحدت
تابع جدول رقم 2.
اليوم التاريخ التوقيت الاختصاص نوع الامتحان مركز إجراء الامتحانات
الخميس 17/7/2025 8:30 العلاج النفسي الحركي شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
11:00 خطي (خارج لبنان)
12:00 شفهي (خارج لبنان)
11:00 الصيدلة خطي (خارج لبنان) مبنى كلية الصيدلة
الجامعة اللبنانية - الحدت
الجمعة 18/7/2025 8:30 الصيدلة شفهي (داخل وخارج لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
الإثنين 22/7/2025 8:30 علم النفس العيادي
علم النفس التربوي شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
11:00 خطي (خارج لبنان)
12:00 شفهي (خارج لبنان)
الثلاثاء 23/7/2025 8:30 العلاج الانشغالي شفهي (داخل لبنان) مبنى كلية الصحة العامة
الجامعة اللبنانية - الحدت
11:00 خطي (خارج لبنان)
12:00 شفهي (خارج لبنان)
في حال صادف وقوع عطلة رسمية أو تعطيل قسري في أحد أيام الامتحانات المحددة أعلاه، يستعاض عن هذا اليوم بيوم آخر، على أن يحدد الموعد البديل للامتحان في إعلان يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي.
المادة الثانية: يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة".
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