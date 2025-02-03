نواف سلام: تشكيل الحكومة يتقدم إيجابا وأي كلام عن أسماء وزارية تفرض عليّ هو عار من الصحة

اكد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام ان تشكيل الحكومة يتقدم إيجابا وفق الاتجاه الاصلاحي الإنقاذي الذي تعهد به بالتفاهم مع فخامة رئيس الجمهورية ووفق المعايير التي سبق ان اعلنها.



وشدد على ان أي كلام عن أسماء وزارية تفرض عليه هو عار من الصحة. فهو من يختار الأسماء بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية، لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيته للحكومة التي يسعى اليها.



واضاف أن الغمز من قناة خلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب هو ايضاً غير دقيق كون التواصل الإيجابي قائم مع الجميع.