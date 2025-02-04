ضو: أؤيد الرئيس سلام ومعه لإنجاز هذه الحكومة وبسرعة

كتب النائب مارك ضو على منصة "إكس":



"قوى تصور هزائمها انتصارات فارغة وقوى تنتصر، فلا تصدق إن الزمن تحول لصالحها، فتبقى تتوجس وكأنها ستهزم. لهؤلاء أقول:



1. بحكومة نواف سلام، ولأول مرة منذ 1990، لن يكون هناك أي شرعية بالبيان الوزاري لسلاح خارج الدولة والأجهزة الأمنية

2. بحكومة نواف سلام، ولأول مرة منذ 2005، لن يكون هناك احتكار لوزراء طائفة من قبل الثنائي أو أي فريق طائفي آخر

3. بحكومة نواف سلام، ولأول مرة منذ 2008، لن يكون هناك ثلث معطل يهدد به رئيس الحكومة ويخضع به لإرادة أحزاب تهيمن على حكومته

4. لأول مرة بحكومة نواف سلام، منذ 2008، لا يفرض الثنائي أو أي فريق آخر على رئيس الحكومة إي إسم وزير بل يطرحوا اقتراحات أو يقدم رئيس الحكومة خيارات، ويقرر الرئيس المكلف هو تشكيله بصيغتها النهائية.

5. بحكومة نواف سلام ، لأول مرة منذ 2008 وزير مالية الضغط الخارجي عليه أقوى من الداخلي من قبل الثنائي. فوزير المالية المقترح اي ياسين جابر هو لديه مواقف معلنة ضد حزب الله موثقة في ويكيليكس، واُبعد عن لوائح أمل الانتخابية عام 2022، وكل أمواله وثروة عائلته خارج لبنان وعرضة لعقوبات إدارة ترامب بلحظات، وصاحب خبرة تشريعية، وعلاقات خارجية، ومالية واقتصادية.

فلكل الأصدقاء والحلفاء، آن أوان ان تدركوا حجم الانتصارات بهذه الحكومة، ولا تنغصوا فرحتكم بهواجس من مرحلة سابقة، وتعلموا إن ما تكسبونهم هو أحلامكم منذ عشرات السنوات. أنا أؤيد الرئيس نواف سلام ومعه لإنجاز هذه الحكومة وبسرعة لما فيها مصلحة لبنان وخطوات كثيرة نحو الدولة التي نطمح لها".