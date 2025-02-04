ميشال دويهي: لم أقتنع إطلاقاً بالطريقة التي اعتمدها الرئيس المكلّف وعليه إعادة تصحيح المسار

لقد خضنا معركة شرسة، أنا ورفاقي، لإيصال نواف سلام لرئاسة الحكومة، عن قناعة راسخة بأنه، بشخصيته وخبرته ونزاهته، يمتلك القدرة على الإسهام في تمهيد الطريق أمام خطاب القسم الرئاسي، الذي حظي بتأييد واسع من اللبنانيين، وعلى المباشرة بتطبيق كل القرارات الدولية ومنها ١٧٠١ وقرار وقف إطلاق…
— Michel Douaihy ميشال دويهي (@MDOUAIHY) February 4, 2025
لقد خضنا معركة شرسة، أنا ورفاقي، لإيصال نواف سلام لرئاسة الحكومة، عن قناعة راسخة بأنه، بشخصيته وخبرته ونزاهته، يمتلك القدرة على الإسهام في تمهيد الطريق أمام خطاب القسم الرئاسي، الذي حظي بتأييد واسع من اللبنانيين، وعلى المباشرة بتطبيق كل القرارات الدولية ومنها ١٧٠١ وقرار وقف إطلاق…