مركز جديد للخدمات الإنمائيّة في بلدة مغدوشة

افتتح وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هكتور حجّار مركزاً جديداً للخدمات الإنمائيّة في بلدة مغدوشة.



و شدّد حجّار خلال الاحتفال، على "أهمية افتتاح مركزٍ للوزارة في بلدة مغدوشة لخدمة اهلها والجوار والتكامل بين شبكة من مراكز الخدمات الإنمائيّة في الوزارة تبدأ من الصرفند مرورا بصيدا ومغدوشة وصولاً الى حارة صيدا وجزّين". ونوّه ب"الاستجابة السريعة والفعّالة لأزمة النزوح التي شارك فيها المركز والتي تزامنت مع إنطلاقة العمل فيه".



بدوره، اكد رئيس بلديّة مغدوشة أن "هذا المشروع هو جزء من رؤية أوسع تهدف إلى توفير جميع الخدمات للبلدة رغم التحديات الاقتصادية والأمنية وظروف الحرب التي مرّت بها".