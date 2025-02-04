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الجيش الاسرائيلي يعمل منذ الصباح على جرف الأشجار وإحراق عدد من المنازل في بلدة حولا من الجهة الشرقية
أخبار لبنان
2025-02-04 | 05:23
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الجيش الاسرائيلي يعمل منذ الصباح على جرف الأشجار وإحراق عدد من المنازل في بلدة حولا من الجهة الشرقية
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الجيش الاسرائيلي يعمل منذ الصباح على جرف الأشجار وإحراق عدد من المنازل في بلدة حولا من الجهة الشرقية
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