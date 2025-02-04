وزير الصحة: نسبة المصابين بمرض السرطان ترتفع بشكل كبير

بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، أن نسبة المصابين بمرض السرطان ترتفع بشكل كبير، والدليل على ذلك تقديم تسعين ملفا جديدا في هذا الموضوع الى الوزارة في غضون أسبوع فقط.