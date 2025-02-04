وزير الدفاع التقى رئيس المحكمة العسكرية: لإصدار الأحكام العادلة بالسرعة اللازمة

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم قبل ظهر اليوم في مكتبه في اليرزة، رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض وكان عرض لسير العمل في المحكمة وبهيئاتها كافة.



وأشاد سليم بعمل المحكمة العسكرية وقضاتها، وبالجهود التي يبذلها العاملون فيها من خلال العمل بشفافية وحرفية لإحقاق الحق وإرساء العدالة بأعلى درجات الدقة والتجرد والصدق.



وشدد على أهمية إصدار الأحكام العادلة بالسرعة اللازمة في كل القضايا والملفات التي يعمل عليها القضاء العسكري.