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عطلة المدارس والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي الإثنين في عيد مار مارون والجمعة في ذكرى إستشهاد الحريري

أخبار لبنان
2025-02-04 | 06:58
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عطلة المدارس والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي الإثنين في عيد مار مارون والجمعة في ذكرى إستشهاد الحريري
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عطلة المدارس والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي الإثنين في عيد مار مارون والجمعة في ذكرى إستشهاد الحريري

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي المذكرة رقم ٣٧/م/٢٠٢٥ المتعلقة بتعطيل المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي بمناسبة عيد مار مارون وذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، جاء فيها:

استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2022 (مرسوم تشكيل الحكومة)،

استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 لاسيّما المادّة الرّابعة منه (تحديد العطل المدرسية)،

استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الذي يُحدد الأعياد والمناسبات الرسمية،

استناداً إلى المذكرة الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2/2025 تاريخ 03/02/2025 (إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد مار مارون)،

استناداً إلى المذكرة الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3/2025 تاريخ 03/02/2025 (إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه)،

تعطل الثانويات ومدارس التعليم الأساسي ورياض الأطفال والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي يوم الإثنين الواقع فيه 10/02/2025 بمناسبة عيد مار مارون ويوم الجمعة الواقع فيه 14/02/2025 بمناسبة الذكرى العشرين لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه ".

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