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كركي: 84 مليار ل.ل. سلفات مالية للمستشفيات منذ مطلع العام 2025

أخبار لبنان
2025-02-04 | 07:44
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كركي: 84 مليار ل.ل. سلفات مالية للمستشفيات منذ مطلع العام 2025
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كركي: 84 مليار ل.ل. سلفات مالية للمستشفيات منذ مطلع العام 2025

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ، بأنّه في يوم العمل الأوّل من العام 2025، أعطى المدير العام للصندوق الوطنيّ للضمان الإجتماعيّ محمد كركي توجيهاته بإعطاء 27 مليار ل.ل. للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق كسلفات مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة. 
 
وقالت المديرية: "لأن التوأمة بين نظام السلف المالية ونظام الأعمال الجراحية المقطوعة أثبتت فعاليتها في تأمين خدمة استشفائية أفضل للمرضى المضمونين من خلال تغطية 90 في المئة من الفاتورة الإستشفائية على حساب الصّندوق وتأمين السيولة الفورية اللازمة للمستشفيات والأطباء، وبالتالي استعادة المضمونين لثقتهم بالضمان ودوره كصمام للأمان الإجتماعي في لبنان."

وأوضحت أنّه من ثم أتبعها بسلسلة من القرارات أعطى بموجبها سلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة.

وأعلنت أنّه "إستكمالا على هذا النهج، أصدر المدير العام للصندوق قرارًا  جديدًا، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة  بقيمة 16  مليار ل.ل.، ليصبح المجموع 84 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025".

ودعا المدير العام المستشفيات إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم المنجزة كي تسدد قيمتها بشكل دوريّ وشهريّ.

وجدّد إعلانه بأنه كلف كل من مصلحة المراقبة الطبية ومصلحة المراقبة الإدارية على المستشفيات بإعداد تقارير دورية تفصيلية عن مدى إلتزامها بالتعرفات المقرة من قبل إدارة الصندوق، على أن يتخذ القرارات اللازمة في حقها قد تصل إلى حد فسخ العقود وإيقاف السلفات المالية في حال تقاضيها مبالغ مالية إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لتلقي العلاج اللائق حيث ستخضع للمراقبة والتفتيش للتحقق إذا ما كانت تصرح عن الأجور الحقيقية  لمستخدميها وعن جميع المستخدمين والأجراء العاملين لديها. 
 
ودعا كركي المستشفيات خصوصًا المخالفة منها إلى مراجعة حقيقية لحسها الوطنيّ والإنسانيّ والأخلاقيّ ويوكد عليها واجب الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق وبخاصة تلك المتعلقة بالأعمال الجراحية المقطوعة كي لا تتعرض للعقوبات المشار إليها أعلاه".

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