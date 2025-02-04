"حزب الله" دان قرار أستراليا بفرض عقوبات على ‏الشيخ نعيم قاسم

حزب الله: هذا القرار الظالم يمثل انحيازا واضحا للكيان الصهيوني

دان "حزب الله" بشدة القرار "الجائر" الذي اتخذته أستراليا بفرض عقوبات على الأمين العام لحزب الله ‏الشيخ نعيم قاسم، معتبرا أنها "خطوة تكشف مرة أخرى عن الوجه الحقيقي لهذه الدولة التي تثبت أنها ليست سوى أداة ‏طيّعة في خدمة المشروع الأميركي - الصهيوني".‏



وقال في بيان: "إن هذا القرار الظالم لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أخلاقي، بل يمثل انحيازا واضحا للكيان الصهيوني ‏وتغطية على عدوانه وإرهابه. لقد شهدت شعوب العالم، كل المجازر والجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني ‏بحق المدنيين الأبرياء في غزة ولبنان، وهم أصبحوا يدركون من هو الإرهابي الحقيقي، ومن يمارس الإبادة ‏الجماعية وجرائم الحرب، ومن يُوفّر له الغطاء السياسي والقانوني ويُشاركه في هذه المجازر. كان حريًّا ‏بالدولة الأسترالية أن تُعاقب القتلة الصهاينة وتقف إلى جانب المظلومين من الشعبين اللبناني والفلسطيني". ‏



وأكد "حزب الله" أن "هذا القرار لن يؤثر على معنويات شعب المقاومة الوفي في لبنان ولا على موقف حزب ‏الله وحقه الطبيعي بالمقاومة ‏والدفاع عن بلده وشعبه ووقوفه مع قضية الشعب الفلسطيني المحقة، بل ‏سيزيده إصرارا وثباتا لمواصلة المسيرة في مواجهة المحتل".‏