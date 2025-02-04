بري بحث مع نائبة رئيس وزراء سلوفينيا الاوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائبة رئيس وزراء وزيرة الشؤون الخارجية الأوروبية لجمهورية سلوفينيا تانيا فاجون والوفد المرافق.



واستقبل بري رئيسة بعثة الصليب الأحمر الدولي في لبنان سيمون كازابيانكا إشليمان Simone Casabianca Aeschlimann في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهمتها في لبنان يرافقها الرئيسة الجديدة للبعثة انييس دور Agnes Dhur.



وكانت الزيارة مناسبة، تم في خلالها عرض لمهام عمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان وبرامجها.