قنابل صوتية قرب عناصر الهيئة الصحية الاسلامية في عيتا الشعب

ألقت "درون" اسرائيلية قنابل صوتية قرب عناصر الهيئة الصحية الاسلامية، أثناء محاولتهم انتشال جثامين شهداء في بلدة عيتا الشعب وفتح الطرق، وذلك لمنعهم من استكمال مهمتهم.



وكان عناصر "الهيئة" حاولوا لمرتين سحب الجثامين، الا ان ال"درون" حالت دون اتمام العملية، من خلال القاء القنابل. ولم يصب أحد باذى.