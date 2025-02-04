الصايغ للـLBCI: نحن مؤيدون ومسهلون ومشاركون في الحكومة ولا نشعر أن الوقت جيد للمحاصصة

أكّد النائب فيصل الصايغ أنّ "اللقاء الديمقراطيّ" تداول أسماء وحقائب مع الرئيس المكلّف نواف سلام.



وقال للـLBCI: "تركنا البت له للوصول إلى حكومة متجانسة بأسرع وقت ممكن."



وأضاف: "نحن مؤيدون ومسهلون ومشاركون في الحكومة ولا نشعر أن الوقت جيد للمحاصصة وتسجيل مكاسب."



وأعرب عن توقّعه بعدم استخدام الوزراء المقبلين وزاراتهم لمصلحة فرقائهم بل لإصلاح هذه الوزارات.



ورأى الصايغ أنّ الرئيس سلام يعمل بجدّية وهو يتواصل مع الجميع والمطالب كثيرة.