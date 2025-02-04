رئيس الوزراء القطريّ: لا شك أن قطر ستكون حاضرة في اعادة الاعمار وسيتم بحث هذا الملف بعد تشكيل الحكومة

بارك رئيس الوزراء القطريّ للبنان في ظلّ سد الشّغور الرئاسيّ.



وأعرب، خلال لقائه على رأس وفد، رئيس الجمهورية اللبنانيّة جوزاف عون، عن اطلاعهم إلى استكمال تشكيل الحكومة اللبنانية في القريب العاجل.



وقال: "زيارتنا الى بيروت هي زيارة دعم ودولة قطر تقف الى جانب لبنان في لحظات الحزن والفرح وقطر تؤكد استمرار دعمها للبنان."



وشدد على أنه "لا شك في أنّ قطر ستكون حاضرة في اعادة الاعمار وسيتم بحث هذا الملف بعد تشكيل الحكومة".



وأكّد التزام قطر باستمرار دعمها للجيش اللبنانيّ. وقال: "نتطلع بعد تشكيل الحكومة العمل على مشاريع مشتركة بين البلدين".

وخلال اللقاء، قال الرئيس عون لرئيس وزراء قطر: "لطالما كانت قطر إلى جانب لبنان، مساندةً للبنانيين في الأوقات الصعبة. ونتطلع إلى عودة الأشقاء القطريين إلى لبنان".



وأضاف: "نُثمّن عالياً الدور القطري في دعم اقتصاد لبنان، لا سيما في قطاع النفط والغاز، ونتطلع إلى استئناف أعمال التنقيب قريباً بالتعاون مع توتال".