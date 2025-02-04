نقابة المستشفيات: التعرفات الحالية المتعاقد عليها لا زالت دون الاسعار

عقد اجتماع في نقابة المستشفيات بين النقابة - برئاسة سليمان هارون ورئيس جمعية شركات الضمان في لبنان اسعد ميرزا وممثلين عن شركات التأمين و شركات الادارة - للتداول بموضوع نسبة الزيادة، التي تطالب بها النقابة على التعرفات الاستشفائية، التي تسددها الشّركات بعدما تجاوزتها الكلفة الفعلية للتقديمات.



وأوضحت نقابة المستشفيات، في بيان، أنّ التعرفات الحالية المتعاقد عليها لا زالت دون الاسعار، التي كانت عليه عام 2019 بشكل متفاوت بين المستشفيات بنسبة تتراوح بين 25% و 40% . والدراسة التي اعدتها النقابة تلحظ انها لا تشكل اكثر من 60% عما كانت عليه في العام 2019.



وأكّد ميرزا اهمية هذا اللقاء وان الشركات ليست بعيدة عن ما تعانيه المستشفيات وهي بدورها تعاني من خسائر تتراوح بين 130 و 140 % تم تسجيلها العام الماضي.



وفي المقابل، قالت النقابة إنّ اقساط التأمين ما زالت اقل من عام 2019 مقابل تراجع عدد المسجلين المستفيدين من تغطية التأمين.



وخلص المجتمعون الى أن تتقدم شركات التأمين الاسبوع المقبل باقتراح يخدم مصلحة المريض المضمون ويحافظ على استمرارية خدمات المستشفيات وشركات الضمان معًا.