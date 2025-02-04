باسيل: نحن لسنا حلفاء مع الثنائيّ الشّيعيّ لتطيير الحكومة ولسنا حلفاء مع المعارضة

أكّد النائب جبران باسيل أنّ تكتل "لبنان القويّ" هو مع عدم عزل وعدم استهداف أيّ مكون وتحديدًا الشيعة "ولكن هذا لا يعني إعلائهم عن غيرهم في التسمية وإعطائهم ما لا يعطى لغيرهم تعويضا لهم عن الحرب".وقال، في مؤتمر صحافيّ: "لا نقبل بالتجاوزات والهدف الوصول الى حكومة فاعلة تنفذ خطاب القسم، والحكومة ستكون غير عادية وأمامها تحديات سياسية أولها تنفيذ اتفاق وقف النار، إضافة إلى التعاطي مع سوريا والنظام الجديد على اساس الندية وعودة النازحين، وشهدنا نوع الجرائم التي تحصل."وأضاف: "من وظائف هذه الحكومة تسوية علاقات لبنان مع المجتمع العربي والدولي على قاعدة ابعاده عن صراع المحاور، اضافة الى الاصلاح المالي واجراء الانتخابات البلدية والنيابية."وأكد أنّه على "الحكومة ان تستند على اسس تمثيل سياسية ومجتمعية صلبة اي مدعومة من كتل نيابية ثابتة وليس من جماعات وافراد متحركة ومتلونة، فلا يجوز التنكر للتجربة المرة للحكومتين الاخيرتين في موضوع التكنوقراط".وأوضح أن "الشخص الحزبيّ لا يعني ميليشياوي بالضرورة، بل هو ملتزم بقضية ونظام وبالتالي ليست تهمة ولا نقبل بشيطنة النضال الحزبي فتمنع صاحبه من الطموح، هذا امر حصل لمرتين ومناقض للطائف، واذا كان هناك من تنكر للأحزاب".وقال: "نحن لسنا حلفاء مع الثنائيّ الشّيعيّ لتطيير الحكومة ولسنا حلفاء مع المعارضة."