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الادارة السورية الجديدة اقفلت المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا في وادي خالد

أقفلت الادارة السورية الجديدة المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا في منطقة وادي خالد في عكار، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.