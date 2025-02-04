رئيس الوزراء القطريّ في قريطم... واستعداد الدوحة لمساندة لبنان

استقبل الرئيس المكلف نواف سلام، في دارته، في قريطم، رئيس الوزراء القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.



وحضر وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد الخليفي وسفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد آلرحمن آل ثاني والوفد المرافق.



واكد رئيس الوزراء القطري استعداد بلاده لمواصلة دعم لبنان في مختلف المجالات، داعيًا الرئيس سلام لزيارة الدوحة في أقرب فرصة ممكنة.



وشكر الرئيس سلام رئيس الوزراء القطري على زيارته للبنان، مقدرا استعداد الدوحة لمساندة لبنان في هذه المرحلة .



وأبدى تفاؤله بعودة الحرارة الى العلاقات مع الأشقاء العرب، بما سينعكس ايجابا على اعادة الاعمار وجذب الاستثمارات اليه.