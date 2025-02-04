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بري لرئيس مجلس الوزراء القطري: إسرائيل تتبع سياسة التدمير الممنهج للقرى الحدودية

أخبار لبنان
2025-02-04 | 12:40
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بري لرئيس مجلس الوزراء القطري: إسرائيل تتبع سياسة التدمير الممنهج للقرى الحدودية
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بري لرئيس مجلس الوزراء القطري: إسرائيل تتبع سياسة التدمير الممنهج للقرى الحدودية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني والوفد المرافق، في حضور السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد آلرحمن آل ثاني وسفيرة لبنان لدى قطر فرح بري والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان، حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية، إضافة الى العلاقات الثنائية بين لبنان قطر.

وتوجه الرئيس بري بالشكر الى دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على وقوفهم الدائم والداعم للبنان في الحقبات كافة وعلى مختلف المستويات إنسانياً وإنمائياً ودعم المؤسسة العسكرية.

ووضع رئيس المجلس رئيس الوزراء القطري، في أجواء الإنتهاكات الإسرائيلية لإتفاق وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701 و"إتباع إسرائيل لسياسة التدمير الممنهج للقرى الحدودية مع فلسطين المحتلة وتحويلها الى أرض محروقة ناهيك عن الإمعان بعدم تنفيذ الاتفاق وتعطيل عمل اللجنة الخماسية" .

وأكد الرئيس بري لرئيس وزراء قطر أنه سوف يزوده بتوثيق مفصل عن الإنتهاكات والخروقات الإسرائيلية اليومية كافة لبنود الإتفاق.

أخبار لبنان

بري

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

قطر

إسرائيل

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