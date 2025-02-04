خلوة بين ميقاتي ورئيس مجلس الوزراء القطري

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في دارته، وعقدا خلوة تناولت الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



كذلك، عقد اجتماع موسع شارك فيه وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي وسفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.