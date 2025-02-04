حمية: وزارة الأشغال تعمل على تنظيف مجاري مياه الأمطار على الأوتوسترادات بشكل مستمر

تعمل ورش متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل على تعزيل و تنظيف مجاري مياه الامطار على الأوتوسترادات بشكل مستمر و على مدار ٢٤ ساعة. نطلب من سالكي الطرقات عدم رمي النفايات على الطرقات والالتزام بإرشادات غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي @tmclebanon . pic.twitter.com/vKXUsKKNSQ
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) February 4, 2025
تعمل ورش متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل على تعزيل و تنظيف مجاري مياه الامطار على الأوتوسترادات بشكل مستمر و على مدار ٢٤ ساعة. نطلب من سالكي الطرقات عدم رمي النفايات على الطرقات والالتزام بإرشادات غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الامن الداخلي @tmclebanon . pic.twitter.com/vKXUsKKNSQ