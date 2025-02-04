حمية: وزارة الأشغال تعمل على تنظيف مجاري مياه الأمطار على الأوتوسترادات بشكل مستمر

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أن ورش متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل تعمل على تعزيل وتنظيف مجاري مياه الأمطار على الأوتوسترادات بشكل مستمر وعلى مدار ٢٤ ساعة.



وطلب من سالكي الطرقات عدم رمي النفايات على الطرقات والالتزام بإرشادات غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي.