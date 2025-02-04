الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مع اقتراب العاصفة الثلجية "أسيل" من لبنان... إرشادات وقائية من الدفاع المدني للمواطنين
أخبار لبنان
2025-02-04 | 13:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
6
min
مع اقتراب العاصفة الثلجية "أسيل" من لبنان... إرشادات وقائية من الدفاع المدني للمواطنين
تواكب المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرات مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان بشأن العاصفة الثلجية "أسيل" ACIL التي من المتوقع أن تبدأ التأثير على لبنان اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء، ٥ شباط ٢٠٢٥، وتستمر حتى مساء الجمعة. العاصفة ستكون مصحوبة بأمطار غزيرة، رياح قوية قد تصل سرعتها إلى ٨٠ كلم/ساعة، مع تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي تصل إلى ٩٠٠ متر. كما يتوقع حدوث سيول وانجرافات للتربة على الطرقات الجبلية، مما قد يؤدي إلى صعوبة في التنقل وانقطاع في التيار الكهربائي، مما يشكل خطراً على حياة المواطنين وسلامتهم.
وفي هذا الإطار، تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين الكرام بالاحتياطات الواجب اتخاذها درءاً للمخاطر المحتملة الناتجة عن هذه العاصفة، وتدعو إلى التقيد بالإرشادات الوقائية التالية للحفاظ على سلامة الجميع:
أسس التعامل مع وسائل التدفئة:
- الحرّاقات (Chaudières):
- يجب تنظيف الحرّاقات بانتظام، خاصة البخاخات. وعند تركيبها، يجب الفصل بين الحرّاقات وخزانات المازوت ووضعها في غرف منفصلة.
- المدفأة الكهربائية:
- التأكد من سلامة الإمدادات الكهربائية الخاصة بها.
- الغاز:
- التأكد من أن خرطوم الغاز سليم وخالي من التشققات، ويُفضّل استبداله سنوياً.
- الفحم:
- التأكد من اشتعال الفحم بشكل كامل قبل إدخاله إلى الغرفة، وتهوية المكان بشكل دوري.
- إبعاد أي مواد قابلة للاحتراق من أمام وسائل التدفئة ذات الحرارة المكشوفة (مثل الستائر والأغطية).
- تهوية المنازل باستمرار، خصوصاً عند استخدام الفحم أو الحطب أو الغاز.
- عدم وضع الثياب بالقرب من أجهزة التدفئة لتجفيفها.
إرشادات متعلقة بالكهرباء:
- في حال حدوث عطل في قاطع الكهرباء (دجنكتير)، يجب معرفة السبب قبل استبداله.
- تجنب استخدام العديد من الأجهزة الكهربائية (مثل المكواة) على مأخذ الكهرباء نفسه في الوقت ذاته.
- يجب إيقاف الأجهزة الكهربائية عند الانتهاء من استخدامها.
إرشادات للسلامة العامة خلال التنقل على الطرقات أثناء العاصفة الثلجية:
أولًا: قبل القيادة:
- إجراء فحص شامل للسيارة والتأكد من صلاحية الإطارات.
- الامتناع عن القيادة بعد تناول المشروبات الكحولية.
ثانياً: أثناء القيادة:
- تجنب القيادة بسرعة أو بتهور.
- الالتزام بقوانين السير.
- التقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني.
ثالثاً: في المناطق الجبلية:
قبل القيادة على الطرقات، يرجى التأكد من:
- توفر السلاسل المعدنية لإطارات السيارة وسلامة الإطار الاحتياطي والرافعة.
- وضع مادة مضادة للتجمد (Antigel) في مبرد السيارة (الردياتور).
- اصطحاب الأدوية التي تتناولها بانتظام (ضغط، قلب، وغيرها).
- وجود بطارية يد جافة.
- حمل رفش صغير قابل للطي.
- توفير حقيبة إسعافات أولية.
- امتلاك جهاز هاتف خليوي مع شاحن يعمل على بطارية السيارة.
- التأكد من وجود كمية كافية من الوقود في خزان السيارة.
رابعاً : أثناء القيادة على الطرقات الجبلية :
تجنب التوجه إلى المناطق الجبلية إلا عند الضرورة القصوى.
- متابعة حالة الطقس عبر وسائل الإعلام.
- في حال اضطررت للتجول، تأكد من فحص سيارتك وتزويدها بسلاسل معدنية ودواليب احتياطية وطعام ومياه وأدوية.
- لا تشغل جهاز التدفئة إذا بدأ الثلج يغمر السيارة.
- أركن سيارتك إلى يمين الطريق إذا لم تتمكن من المتابعة.
- في حالة تعطل السيارة، توقف على جانب الطريق وأرسل تفاصيل موقعك للنجدة (حدد الموقع الموجود فيه عبر الخلوي وارشد المنقذين إليك وزودهم برقم هاتفك وتفاصيل العنوان).
- أثناء السير، استمع إلى إرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني، ولا تقم بتجاوز السيارات المتوقفة لئلا تنزلق وتقفل الطريق.
على السواحل الانتباه أيضا من:
١- عدم التواجد بالقرب من مكسر الأمواج.
٢- عدم التواجد بالقرب من الألواح الإعلانية.
٣- عدم محاولة المرور على طرقات مغمورة بالمياه.
إرشادات خاصة بالمقيمين في المناطق الجبلية:
- متابعة نشرات الطقس عبر وسائل الإعلام.
- التأكد من تموين المنزل بالمواد الغذائية والمياه والأدوية الضرورية.
- تأمين وسائل التدفئة مثل المازوت أو الحطب.
- عدم التجول إلا عند الضرورة القصوى خلال العاصفة.
- عدم ترك وسائل التدفئة على نظام اللهب المكشوف مشتعلة عند النوم أو ترك المنزل.
الوقاية من الصواعق:
ان مانعة الصواعق، لا تمنع الصواعق ، لكنها تسهل مرورها إلى الأرض بأمان حيث يتم تفريغها.
١- إذا كنت داخل السيارة:
- ابق في الداخل وأغلق النوافذ ولا تلمس أي جزء من الإطار المعدني أو الزجاجي للسيارة.
٢- في المدينة:
- البقاء على الأقل على بعد أمتار قليلة من النوافذ المفتوحة والصناديق الكهربائية، والأجهزة المنزلية.
- البرق يمكن أن يتدفق من خلال هذه الأنظمة والانتقال عبر "الوثب" إلى الشخص.
- أفضل خيار الاحتماء داخل بناء مغلق عندما تكون مهدد بعاصفة برق.
- ابحث عن منطقة بعيدا عن الأشجار والأسوار المعدنية والأنابيب والأجسام طويلة القامة.
٣- إذا كنت خارج المدينة (مناطق جبلية) في المنزل:
- لا تستحم أثناء الرعد أو البرق.
- تجنب استخدام الهواتف العادية، إلا في حالات الطوارئ. إذ إن البرق يضرب خطوط الهاتف، والتي يمكن أن تنتقل عبرها شحنات الكهرباء إلى الهاتف.
- الهواتف اللاسلكية أو الخلوية آمنة أكثر لأنها غير متصلة بالبناء.
- البقاء بعيدا عن النوافذ. إبقاء النوافذ مغلقة، ومحاولة البقاء داخل الغرف الداخلية للمنزل.( النوافذ توفر مسار مباشر للبرق).
- لا تلمس أي شيء معدني أو أدوات كهربائية. يمكن للبرق الدخول إلى المنزل من خلال أي مادة موصولة بالكهرباء. وهذا يشمل الهواتف الأرضية والأسلاك الكهربائية والسباكة.
خارج المنزل:
- البحث عن مساحة خالية من الأشجار أو إذا تعذر ذلك ابحث عن أشجار قصيرة القامة. اجلس القرفصاء في الأسفل بعيدا عن جذوع الأشجار ولا تدع يديك تلمس الأرض.
- إذا كانت عاصفة رعدية تقترب يجب الوقاية عبر حماية الالكترونيات والأجهزة الكهربائية وذلك بفصلها قبل وصول البرق.
لا تلمس أيًّا من المنافذ الكهربائية خلال عاصفة البرق. لا تفصل أيًّا من الأجهزة خلال عاصفة البرق.
وأخيراً، تذكر المديرية العامة للدفاع المدني بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ ١٢٥ للتبليغ عن اي طارئ
وعدم التردد في زيارة صفحتنا الرسمية على الإنترنت عبر الرابط:
www.civildefense.gov.lb
وتمنت المديرية العامة للدفاع المدني السلامة للجميع خلال هذه العاصفة الثلجية.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتراب
العاصفة
الثلجية
"أسيل"
لبنان...
إرشادات
وقائية
الدفاع
المدني
للمواطنين
التالي
ميشال دويهي: لم أقتنع إطلاقاً بالطريقة التي اعتمدها الرئيس المكلّف وعليه إعادة تصحيح المسار
ضو: أؤيد الرئيس سلام ومعه لإنجاز هذه الحكومة وبسرعة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-11-28
مواكبةً للعودة... إرشادات من الدفاع المدني للمواطنين
أمن وقضاء
2024-11-28
مواكبةً للعودة... إرشادات من الدفاع المدني للمواطنين
0
أخبار لبنان
2024-11-26
إرشادات المديرية العامة للدفاع المدني الخاصة بالطقس العاصف وزينة الأعياد
أخبار لبنان
2024-11-26
إرشادات المديرية العامة للدفاع المدني الخاصة بالطقس العاصف وزينة الأعياد
0
حال الطقس
2024-12-27
لقطات توثّق العاصفة الثلجية التي ضربت اعالي جبيل
حال الطقس
2024-12-27
لقطات توثّق العاصفة الثلجية التي ضربت اعالي جبيل
0
آخر الأخبار
2024-12-27
الدفاع المدني حذر من سلوك طريقي فقرا والأرز بسبب تراكم الثلوج وطلب التقيد بإرشادات السلامة العامة
آخر الأخبار
2024-12-27
الدفاع المدني حذر من سلوك طريقي فقرا والأرز بسبب تراكم الثلوج وطلب التقيد بإرشادات السلامة العامة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:09
"مياه الجنوب": إنجاز صيانة أعطال خطوط الدفع في صديقين
أخبار لبنان
15:09
"مياه الجنوب": إنجاز صيانة أعطال خطوط الدفع في صديقين
0
أخبار لبنان
15:02
خوري للـLBCI: على اللبنانيين أن لا يقبلوا بأن يكون الحد الأدنى للأجور أقل من 1500 دولار
أخبار لبنان
15:02
خوري للـLBCI: على اللبنانيين أن لا يقبلوا بأن يكون الحد الأدنى للأجور أقل من 1500 دولار
0
أمن وقضاء
14:11
بعد إشكال فيطرون ووفاة العامل المصري... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI حول سبب الوفاة
أمن وقضاء
14:11
بعد إشكال فيطرون ووفاة العامل المصري... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI حول سبب الوفاة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مسار تأليف الحكومة ينتظر رؤية واشنطن والغرب لشكلها ودورها المستقبلي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مسار تأليف الحكومة ينتظر رؤية واشنطن والغرب لشكلها ودورها المستقبلي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:07
مدير وكالة الطاقة الذرية يحذر من خطر وقوع حادث نووي في أوكرانيا
أخبار دولية
09:07
مدير وكالة الطاقة الذرية يحذر من خطر وقوع حادث نووي في أوكرانيا
0
آخر الأخبار
11:10
"الإدارة اللبنانية صعبة"... المحامي وديع عقل: "إذا بتجيب إيلون ماسك على وزارة المالية بيهشل"
آخر الأخبار
11:10
"الإدارة اللبنانية صعبة"... المحامي وديع عقل: "إذا بتجيب إيلون ماسك على وزارة المالية بيهشل"
0
أخبار دولية
17:03
قيادي في حماس: تصريحات ترامب بشأن غزة "وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة"
أخبار دولية
17:03
قيادي في حماس: تصريحات ترامب بشأن غزة "وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة"
0
آخر الأخبار
09:45
مسؤول أميركيّ: وزارة الخارجية ستعدل أو تلغي إعفاءات قائمة من العقوبات وستتعاون مع وزارة الخزانة لتنفيذ حملة "تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر"
آخر الأخبار
09:45
مسؤول أميركيّ: وزارة الخارجية ستعدل أو تلغي إعفاءات قائمة من العقوبات وستتعاون مع وزارة الخزانة لتنفيذ حملة "تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:55
مواقف مهمّة أطلقها ترامب حول غزة قبل لقائه نتانياهو... وهذه آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
16:55
مواقف مهمّة أطلقها ترامب حول غزة قبل لقائه نتانياهو... وهذه آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
15:02
خوري للـLBCI: على اللبنانيين أن لا يقبلوا بأن يكون الحد الأدنى للأجور أقل من 1500 دولار
أخبار لبنان
15:02
خوري للـLBCI: على اللبنانيين أن لا يقبلوا بأن يكون الحد الأدنى للأجور أقل من 1500 دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
تفكيك الـ USAID: ترامب يسيطر... ماسك يكشف... والديمقراطيون في حالة فوضى
تقارير نشرة الاخبار
13:52
تفكيك الـ USAID: ترامب يسيطر... ماسك يكشف... والديمقراطيون في حالة فوضى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مسار تأليف الحكومة ينتظر رؤية واشنطن والغرب لشكلها ودورها المستقبلي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مسار تأليف الحكومة ينتظر رؤية واشنطن والغرب لشكلها ودورها المستقبلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ترامب يصعّد ضد الصين... وهؤلاء أبرز الخاسرين
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ترامب يصعّد ضد الصين... وهؤلاء أبرز الخاسرين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تفاصيل لقاءات رئيس الوزراء القطري بالمسؤولين اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تفاصيل لقاءات رئيس الوزراء القطري بالمسؤولين اللبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مستقبل غزة في محادثات نتنياهو في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مستقبل غزة في محادثات نتنياهو في واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الوقفة الشهرية لجمعية أهالي ضحايا تفجير المرفأ ولتجمع اهالي الشهداء والجرحى والمتضررين
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الوقفة الشهرية لجمعية أهالي ضحايا تفجير المرفأ ولتجمع اهالي الشهداء والجرحى والمتضررين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
نصر للـLBCI: اتفاقات سلام ستجمع نتنياهو بترامب في اللقاء
تقارير نشرة الاخبار
13:42
نصر للـLBCI: اتفاقات سلام ستجمع نتنياهو بترامب في اللقاء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
14:11
بعد إشكال فيطرون ووفاة العامل المصري... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI حول سبب الوفاة
أمن وقضاء
14:11
بعد إشكال فيطرون ووفاة العامل المصري... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI حول سبب الوفاة
2
حال الطقس
01:58
من منتصف ليل اليوم.. منخفض جويّ قصير المدّة وعالي الفعالية في طريقه الينا
حال الطقس
01:58
من منتصف ليل اليوم.. منخفض جويّ قصير المدّة وعالي الفعالية في طريقه الينا
3
أمن وقضاء
03:39
الجيش الاسرائيلي يشرع في إقامة مواقع جديدة للمراقبة على الحدود مع لبنان...
أمن وقضاء
03:39
الجيش الاسرائيلي يشرع في إقامة مواقع جديدة للمراقبة على الحدود مع لبنان...
4
اقتصاد
02:14
الغاز ارتفع 5000 ل.ل....اليكم اسعار المحروقات
اقتصاد
02:14
الغاز ارتفع 5000 ل.ل....اليكم اسعار المحروقات
5
خبر عاجل
15:07
ترامب: أريد أن أرى الأردن ومصر تستقبلان فلسطينيين من غزة ولا بديل لدى الفلسطينيين سوى مغادرة غزة
خبر عاجل
15:07
ترامب: أريد أن أرى الأردن ومصر تستقبلان فلسطينيين من غزة ولا بديل لدى الفلسطينيين سوى مغادرة غزة
6
أمن وقضاء
13:02
إشكال داخل إحدى محطات المحروقات في فيطرون أدى الى وفاة عامل مصري... وهذه التفاصيل
أمن وقضاء
13:02
إشكال داخل إحدى محطات المحروقات في فيطرون أدى الى وفاة عامل مصري... وهذه التفاصيل
7
خبر عاجل
10:56
باسيل: نحن مع عدم عزل وعدم استهداف أي مكون وتحديدا الشيعة ولكن هذا لا يعني إعلاءهم عن غيرهم في التسمية وإعطاءهم ما لا يعطى لغيرهم تعويضا لهم عن الحرب
خبر عاجل
10:56
باسيل: نحن مع عدم عزل وعدم استهداف أي مكون وتحديدا الشيعة ولكن هذا لا يعني إعلاءهم عن غيرهم في التسمية وإعطاءهم ما لا يعطى لغيرهم تعويضا لهم عن الحرب
8
صحف اليوم
00:48
عون قلق ومنزعج من التأخير وغضب سنّي ومسيحي من سلام .. (الأخبار)
صحف اليوم
00:48
عون قلق ومنزعج من التأخير وغضب سنّي ومسيحي من سلام .. (الأخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More