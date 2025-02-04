خوري للـLBCI: على اللبنانيين أن لا يقبلوا بأن يكون الحد الأدنى للأجور أقل من 1500 دولار

أكّد الوزير السابق رائد خوري وجود محاولة لإيجاد أشخاص كفوئين في الحكومة اللبنانية المقبلة.



وشدد في حديث للـLBCI، على وجوب البدء "بورشة قضائية" لجذب المستثمرين.



وأوضح أنّ المستثمر يريد استقرارًا في السياسات الأمنية والمالية مقابل استثماره في لبنان.



وتمنى أن يكون الوزراء متخصصين على قدر كافٍ وفق ما تحتاجه كل وزارة."



وقال: "إذا أفلس المصرف فالمودع سيفلس أيضًا والعكس صحيح لذلك لا أفرّق بين الطرفين فعلى المصارف أن تكون مبادرة لاسترجاع أموال المودعين."



ودعا خوري اللبنانيين للمطالبة بنموذج اقتصاديّ على غرار دبي خصوصاً وإننا نمتلك القدرات كلها.



وقال : "على اللبنانيين أن لا يقبلوا بأن يكون الحد الأدنى للأجور أقل من 1500 دولار."



ولفت إلى أنّ المطلوب من الحكومة اليوم، وضع الرؤية والخطة الواضحة على غرار الدول كلّها وأن تضع الأطر اللازمة لتنفيذها.



ورأى أنّ الأحزاب هي من منحت التكليف لرئيس الحكومة وهي من ستعطي الثقة فمن الطبيعيّ أن "لا نقفز فوقها".



واعتبر أنّ ياسين جابر كفوء "وانه لا يرى قدرة أي حزب على العرقلة ازاء الضغط الدوليّ القائم في هذه المرحلة".