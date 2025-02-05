فياض عرض مع حبيب تطوير قرض الطاقة الشمسية

عرض وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في مكتبه في الوزارة، مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب قروض الطاقة الشمسية التي يقدمها مصرف الإسكان.



وبعد اللقاء، أشار حبيب إلى أنه "بعد ازدياد الطلبات على قروض مصرف الإسكان وتحديدًا قروض الطاقة الشمسية إثر انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام لتشكيل الحكومة، جئنا لزيارة معالي وزير الطاقة وليد فياض لتنسيق الخطوات الآلية إلى تطوير قروض الطاقة الشمسية، خصوصًا أن "المركز اللبناني لحفظ الطاقة" التابع لوزارة الطاقة والذي يرأسه السيد بيار خوري، هو من يعطي الموافقة على الشركة التي ستلتزم تركيب ألواح الطاقة الشمسية لزوم القرض الذي يقدمه مصرف الإسكان، والتي يجب أن تكون مدرجة ضمن قائمة الشركات المصنفة من قبل الوزارة".



وبحث الطرفان في "إمكانية استخدام جزء من القرض السكني لشراء ألواح الطاقة الشمسية، إذ إن قرض البناء وقرض الترميم أو حتى قرض شراء مسكن، يلحظ تحسين أوضاع المقترِض، وبالتالي يمكنه الاستفادة من هذه القروض لتأمين الطاقة الشمسية لمسكنه".



وأوضح أن "الشركة التي سيشتري منها المقترِض ألواح الطاقة الشمسية، يجب أن تكون ضمن قائمة الشركات المصنفة من قبل "المركز اللبناني لحفظ الطاقة. ومن هنا يشترط موافقة المركز على الشركة التي يسميها صاحب الطلب، للحصول على القرص المطلوب من مصرف الإسكان بناءً على الاتفاق الموقع بينه وبين وزارة الطاقة عام ٢٠٢٢".



ولفت إلى أن "كل هذه المشاريع التي نطورها هدفها واحد وهو مساعدة المواطن اللبناني للتشبث بأرضه والحد من هجرة الشباب إلى الخارج".