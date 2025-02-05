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عون أمام وفد "المقاصد": ‏أنا على توافق مع سلام وسنصل إلى صيغة حكومية تعتمد المعايير والمبادىء التي حددناها

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه وفد جمعية "المقاصد الخيرية الإسلامية" في بيروت ‏أنه "على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف".



وقال: "سنصل إلى صيغة حكومية تعتمد المعايير والمبادئ التي حددناها".