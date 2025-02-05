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المطارنة الموارنة دعوا سلام إلى التزام ما أعلنه عند تكليفه وأسفوا لسوء تنفيذ تفاهمات وقف النار جنوبًا

أخبار لبنان
2025-02-05 | 06:57
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المطارنة الموارنة دعوا سلام إلى التزام ما أعلنه عند تكليفه وأسفوا لسوء تنفيذ تفاهمات وقف النار جنوبًا
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المطارنة الموارنة دعوا سلام إلى التزام ما أعلنه عند تكليفه وأسفوا لسوء تنفيذ تفاهمات وقف النار جنوبًا

عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية.

وفي ختام الاجتماع اصدروا بيانًا تلاه النائب البطريركي المطران انطوان عوكر جاء فيه: "يحمد الآباء الله على انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية الذي لاقى خطاب قسمه ترحيبًا حارًا في المجتمعين اللبناني والدولي، وعلى تكليف القاضي نواف سلام تأليف وزارة العهد الأولى، والذي التزم دوره بخطاب قسم الرئيس ووضع لعمله أسسًا من أهمها وحدة المعايير في التعاطي مع الأفرقاء كافةً، وألا تكون وزارات حكرًا على أحد."

وتمنى "الآباء على الرئيس المكلف الالتزام بشكل صارم بما أعلنه وتأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن والإتيان بفريق عمل إصلاحي متخصص ومتضامن قادر على الإنطلاق نحو إعادة بناء الدولة تبعًا لالتزامات لبنان العربية والدولية ولاحتياجات شعبه."

وأبدى "الآباء أسفهم وشجبهم الشديد لسوء تنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار في الجنوب الذي يخلف مزيدًا من الدمار والضحايا والجرحى بين اللبنانيين،" داعين "المعنيين الدوليين إلى ممارسة الضغوط الكفيلة بتجاوب كل الفرقاء مع التقيد الدقيق بتنفيذ هذا الإتفاق وبانسحاب إسرائيل،" ومطالبين "الدولة بنشر الجيش في كل المناطق اللبنانية والسعي إلى تأمين الدعم الكافي لإعادة الإعمار فيتمكن اللبنانيون المتضررون من العودة إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن."

وأعرب "الآباء عن قلقهم البالغ أمام الإنفلات الأمني الذي تشهده العاصمة والمناطق سواء من خلال التحريك السياسي للشارع وإطلاق النار عشوائيًا على الأحياء المدنية أو عمليات السلب والنهب والقتل وآخرها التي أودت بحياة الأرشمندريت أنانيا كوجانيان في بلدة بصاليم والشاب خليل خليل في بلدة فاريا."

وطالبوا "الأجهزة الأمنية المختصة والقضاء بالإجراءات الحازمة لردع المخالفين والمجرمين والاقتصاص منهم وترسيخ الأمن والأمان في المناطق اللبنانية كافة."

وراقب "الآباء باستغراب ما يحدث عبر المعابر الحدودية اللبنانية – السورية غير الشرعية من تهريب مكشوف للبضائع يزيد من الأضرار على الإقتصاد اللبناني النازف." وناشدوا "السلطات في الجانبين التشدد في المراقبة ومنع تلك المخالفات، بما يصلح مقدمة لتحسين العلاقات بين البلدين."

وبعد أن استمع الآباء الى عرض المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود عن القطاع الزراعي، أكدوا "أهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، والتعاون مع وزارة الزراعة لزيادة الاستثمار في الأراضي الزراعية، والحد من بيعها، وإبقاء المزارع في أرضه وإسهامه في الإنماء المتوازن."

وقال: "تحتفل الكنيسة المارونية يوم الأحد القادم بعيد شفيعها القديس مارون، وهو أيضًا عيد وطني يتمنى فيه الآباء بشفاعة هذا القديس أن يمن الله على لبنان والعالم بالأمن والسلام والاستقرار، وعلى جميع اللبنانيين بالخير والبركات، كما يدعون أبناءهم وبناتهم الى التمثّل بفضائل شفيعهم من إيمان راسخ ورجاء وطيد ومحبة صادقة، والى الاستعداد لهذا العيد بالصلاة والتقشف وعمل الخير."
 

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