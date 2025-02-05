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رئيس الجمهورية بحث التطورات الأخيرة مع الرئيس ميقاتي وتسلم اوراق اعتماد 13 سفيرا

أخبار لبنان
2025-02-05 | 07:29
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رئيس الجمهورية بحث التطورات الأخيرة مع الرئيس ميقاتي وتسلم اوراق اعتماد 13 سفيرا
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رئيس الجمهورية بحث التطورات الأخيرة مع الرئيس ميقاتي وتسلم اوراق اعتماد 13 سفيرا

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الأوضاع العامة، وخصوصاً التطورات الأخيرة في الجنوب، اضافة الى بعض المسائل المتعلقة بتصريف الاعمال.

وكان القصر الجمهوري قد شهد قبل ظهر اليوم، تسلم رئيس الجمهورية اوراق اعتماد ثلاثة عشر سفيرا جديداً معتمدين في لبنان هم: سفير اليابان MASAYUKI MAGOSHI، سفير سريلانكا KAPILA SUSANTHA JAYAWEERA، سفير الهند MUHAMMAD NOOR RAHMAN SHEIKH، سفير فرنسا HERVE MAGRO، سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن فيصل ثاني آل ثاني، سفيرة قبرص MARIA HADJITHEODOSIOU، سفيرة اليونان DESPINA KOUKOULOPOULO، سفير مصر علاء موسى، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية LISA JOHNSON، سفيرة السويد JESSICA MARIA THERESE SVARDSTROM، سفير تشيلي MARCOS MANUEL CORREA LETELIER، سفيرة استونيا INGRID AMER، سفير سلوفينيا GORAZD RENCELJ.
 وحضر تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بو حبيب، والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ومدير عام المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد، ومدير المراسم في وزارة الخارجية السفير أسامة خشاب. ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك حيا سفير كل من الدول العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدَّم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الديبلوماسية. ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.
ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، كما تمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهماتهم الديبلوماسية.


وفي ما يلي نبذة عن سيرة حياة السفراء الذين قدموا اليوم اوراق اعتمادهم: 
سفير اليابان MASAYUKI MAGOSHI
- خريج كلية الحقوق في جامعة اوزاكا.
- تقلب في مناصب عدة في وزارة خارجية بلاده، قبل أن يتم تعيينه في العام 1998 السكرتير الثاني، ومن ثم في العام 1999 السكرتير الأول، في سفارة بلاده لدى لبنان. 
- عين السكرتير الأول في سفارة بلاده في الدانمارك العام 2011.
- عين السكرتير الأول في سفارة بلاده لدى الأردن في العام 2013، ومن ثم مستشارا في السفارة عينها العام 2017.
- عين في آب من العام 2019 سفيرا للشؤون الفلسطينية، ممثلا لبلاده لدى فلسطين.

سفير سريلانكا KAPILA SUSANTHA JAYAWEERA
- حائز على إجازة في العلوم السياسية  من جامعة بيرادينيا في سريلانكا، وماستر في العلاقات الدولية من جامعة كولومبو في سريلانكا.
- حائز على دبلوم في العلاقات الدولية من مركز باندارانايكا للدراسات الدولية العام 1991، واجازة في اللغة الصينية من معهد العلاقات الخارجية في بيجينغ العام 1997.
- تقلب في مناصب إدارية عدة، قبل ان ينضم الى قسم الخدمات الخارجية في وزارة خارجية بلاده في العام 1996.
- عمل في سفارات بلاده في كل من الصين وكندا والهند والبرازيل، قبل ان يعين قنصلا عاما لبلاده في تورنتو بين العامين 2019-2022.
- شغل منصب المدير العام لقسم الشرق الأوسط في وزارة خارجية بلاده من العام 2022 الى تاريخ تعيينه سفيرا لبلاده في لبنان.
سفير الهند MUHAMMAD NOOR RAHMAN SHEIKH
- حائز على ماستر في إدارة الاعمال، ومتخصص في الشؤون المالية.
- تقلب في مناصب إدارية عدة، قبل ان يعيَّن سكرتيرا ثالثا ومن ثم سكرتيرا ثانيا في سفارة بلاده في عمَّان.
- عيِّن نائبا للقنصل العام ومن ثم قنصلا في جدَّة.
- شغل منصب السكرتير الأول في سفارة بلاده في نيويورك، قبل ان يعين سكرتيرا مساعدا للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية والعلاقات مع الدول في وزارة خارجية بلاده من العام 2020 الى حين تعيينه سفيرا في لبنان.   
سفير فرنسا HERVE MAGRO
- حائز على ماستر في التاريخ، ودبلوم من المعهد الدولي للغات والحضارات الشرقية.
- تقلب في مناصب دبلوماسية متعددة، حيث عيِّن في قسم شؤون اسيا واوقيانيا في الإدارة المركزية لوزارة خارجية بلاده بين العامين 1986-1988، قبل ان يعين سكرتيرا ثالثا ثم سكرتيرا ثانيا  في سفارة بلاده في انقرة بين العامين 1988-1991.
- عين سكرتيرا ثانيا بين العامين 1994-1996، ثم سكرتيرا اول بين العامين 1996-1998 في سفارة بلاده في واشنطن.
- عين سكرتيرا اول للممثلية الدائمة لبلاده لدى مركز الأمم المتحدة في جنيف بين العامين 1998-2002.
- عمل مديرا لقسم افريقيا الشمالية والشرق الأوسط في وزارة خارجية بلاده بين العامين 2002-2004.
- عين قنصلا عاما في إسطنبول بين العامين 2013-2016.
- عين سفيرا فوق العادة في انقرة العام 2020.


سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن فيصل ثاني آل ثاني
- حائز على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بلايماوث البريطانية العام 2017، وبكالوريوس في العلوم الجوية من كلية الملك فيصل الجوية بالمملكة العربية السعودية العام 1988.
- عين سفيرا لبلاده في اسلام اباد  في العام 2020.
- عمل في إدارة الشؤون الآسيوية من 2 شباط 2020 الى 21 حزيران 2020.
- عمل في وزارة الدفاع بين عامي 1984-2018.
سفيرة قبرص MARIA HADJITHEODOSIOU
- حائزة على ماستر في الفنون والعلوم الدولية والإقتصادية من جامعة جون هوبكينز ومعهد بول نيتزي العالي للدراسات الدولية في واشنطن.
- تقلبت في مناصب عدة حيث عينت في العام 1998-1999 المسؤولة الإعلامية لسفارة بلادها في واشنطن، قبل ان تعين سكرتيرة أولى وقنصلة في سفارة بلادها في إيرلندا بين عامي 2001-2005.
- شغلت منصب سكرتيرة أولى لدى ممثلية بلادها الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي بين عامي 2005-2009.
- بين عامي 2016-2018، عينت نائبة مدير العلاقات الدبلوماسية في مكتب رئيس الجمهورية القبرصية.
- عينت سفيرة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، منذ العام 2019 حتى تاريخ تعيينها سفيرة لبلادها لدى لبنان.
سفيرة اليونان DESPINA KOUKOULOPOULO
- خريجة كلية الحقوق من جامعة أثينا الوطنية.
- عملت بين عامي 1991-1993 في المكتب الدبلوماسي التابع لرئيس حكومة بلادها.
- عينت بين عامي 1994-1997 في البعثة الدائمة لبلادها لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
- بين عامي 1998-2000 عملت في المكتب الدبلوماسي التابع لرئاسة جمهورية بلادها.
- بين عامي 2000-2003، عينت في سفارة بلادها في موسكو.
- تقلبت في مناصب دبلوماسية عدة، قبل ان تعين بين عامي 2016-2018 قنصلة عامة لبلادها في اوديسا  الأوكرانية.
- عينت بين عامي 2020-2023 نائبة لرئيس البعثة في سفارة بلادها في روما.
سفير مصر علاء موسى
- هو من السفراء ذات الرتبة العالية الذي سبق وشغل منصب سفير.
- شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، ومسؤول اكبر إدارة في الوزارة.
- شغل منصب سفير لبلاده في بغداد بين العامين 2017-2021.
سفيرة الولايات المتحدة الأميركية LISA JOHNSON
- خريجة كلية العلوم السياسية والاقتصادية من جامعة ستانفورد.
- حائزة على ماستر في العلاقات الدولية من جامعة كولومبيا.
- حائزة على ماستر في استراتيجيات الأمن القومي من الكلية الحربية.
- تقلبت في مناصب دبلوماسية عدة قبل تعيينها سفيرة لبلادها في لبنان في العام 2023، حيث عملت سفيرة لبلادها في ناميبيا بين عامي 2018-2021، وقائمة بالاعمال في الباهاماس بين عامي 2014-2017.
- عملت لفترة نائبة القائد ومستشارة الشؤون الدولية لدى الكلية الحربية.
- شغلت مناصب دبلوماسية في كل من اسلام اباد، ولبنان، وجنوب افريقيا، وانغولا. 
سفيرة السويد JESSICA MARIA THERESE SVARDSTROM
- حائزة على إجازة في التاريخ وعلوم السلام والنزاعات الدولية، من جامعة اوبسالا في السويد.
- قبل دخولها السلك الدبلوماسي عملت كضابطة إدارية في المقر المركزي للقوات المسلحة السويدية.
- تقلبت في مناصب دبلوماسية عدة، في كل من لوبليانا (2003-2005)، ومقر حلف شمال الأطلسي في بروكسيل (2007-2010)، وكابول (2010-2011)، وبغداد (2013-2016).
- شغلت منصب سفيرة لبلادها في مالي وبوركينا فاسو (2018-2019).
سفير تشيلي MARCOS MANUEL CORREA LETELIER
- بدأ مسيرته الدبلوماسية في العام 1993.
- تخرج من الاكاديمية الدبلوماسية العام 1994.
- عين في سفارات بلاده لدى كل من كوريا الجنوبية (1997-1999)، الولايات المتحدة (2000-2002)، غواتيمالا وكندا (2011-2016).
- عين قنصلا عاما في تورنتو( 2017_2023).
- كان أستاذا محاضرا في التاريخ والجغرافيا ، بعد حيازته على ماجستر في الدراسات الدولية من جامعة تشيلي.
سفيرة استونيا INGRID AMER
- تقلبت في مناصب إدارية ودبلوماسية عدة حيث شغلت منصب رئيسة قسم وسط وجنوب أوروبا في وزارة خارجية بلادها بين العامين 2011-2012.
- عينت نائبة رئيس بعثة سفارة بلادها في باريس بين عامي 2013-2018.
- بين عامي 2016-2018، عينت سفيرة في البعثة الدائمة لبلادها لدى منظمة الأونيسكو.
- بين عامي 2020-2022، عينت مديرة قسم الشرق الأوسط وافريقيا لدى وزارة خارجية بلادها، قبل ان تعين سفيرة لبلادها في مالي/ مقيمة في تالين.
- منذ العام 2022 عينت سفيرة ووزيرة مفوضة لبلادها لدى جمهورية مصر العربية، والجامعة العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مالي، وسلطنة عمان. 

 سفير سلوفينيا GORAZD RENCELJ
- حائز على ماستر في السياسات الدولية العامة من معهد الدراسات الدولية العليا التابع لجامعة جون هوبكينز  في واشنطن.
- حائز على ماستر في الدراسات الأوروبية من مركز الدراسات الأوروبية التابع لجامعة ياغيللوني في كراكوف البولونية.
- حائز على إجازة في العلاقات الدولية من كلية العلوم الاجتماعية التابعة لجامعة لوبليانا.
- تقلب في مناصب إدارية ودبلوماسية عدة منذ دخوله الى وزارة خارجية بلاده في العام 2004.
- عمل بين عامي 2004-2008 مستشارا للسياسات الخارجية لدى رئاسة حكومة بلاده. 
- بين عامي 2008-2012، عين مستشارا اقتصاديا  في سفارة بلاده في لندن.
- عين بين عامي 2013-2016، عين مستشارا اقتصاديا  في سفارة بلاده لدى واشنطن.
- بين عامي 2019-2023، عين سفيرا لبلاده لدى كل من البرازيل، كولومبيا، الاكوادور، وبوليفيا.
 

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