البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: سنكون بكارثة اذا أصدرت الحكومة موازنة العام 2025 بقانون

عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء.



وقال البستاني بعد الجلسة :" اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وبحثنا في موضوع موازنة الـ2025 ، وضرورة الا تصدرها الحكومة بقانون، لانها إذا صدرت بقانون فهي كارثة علينا."



اضاف:" كنت تقدمت باقتراح قانون حول اموال المودعين وهذا الأمر أتابعه "، مشيرا إلى" نلتمس وجعًا كبيرًا من المواطنين الذين لديهم ودائع بالعملة الوطنية، وبعد الانهيار المالي انخفضت قيمة هذه الودائع والى اليوم لم نستطع الوصول إلى حل، لا سيما ان الاقتراح المقدم مني هو بالعملة الاجنبية، كما عرضنا لموضوع وزارة التخطيط، وكنت تقدمت باقتراح لانشاء هذه الوزارة من اجل ان نبدأ صفحة جديدة".

