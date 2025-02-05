الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
9
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
9
o
الجنوب
14
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: سنكون بكارثة اذا أصدرت الحكومة موازنة العام 2025 بقانون
أخبار لبنان
2025-02-05 | 08:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: سنكون بكارثة اذا أصدرت الحكومة موازنة العام 2025 بقانون
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الاعضاء.
وقال البستاني بعد الجلسة :" اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وبحثنا في موضوع موازنة الـ2025 ، وضرورة الا تصدرها الحكومة بقانون، لانها إذا صدرت بقانون فهي كارثة علينا."
اضاف:" كنت تقدمت باقتراح قانون حول اموال المودعين وهذا الأمر أتابعه "، مشيرا إلى" نلتمس وجعًا كبيرًا من المواطنين الذين لديهم ودائع بالعملة الوطنية، وبعد الانهيار المالي انخفضت قيمة هذه الودائع والى اليوم لم نستطع الوصول إلى حل، لا سيما ان الاقتراح المقدم مني هو بالعملة الاجنبية، كما عرضنا لموضوع وزارة التخطيط، وكنت تقدمت باقتراح لانشاء هذه الوزارة من اجل ان نبدأ صفحة جديدة".
أخبار لبنان
اقتصاد
الاقتصاد:
سنكون
بكارثة
أصدرت
الحكومة
موازنة
العام
بقانون
التالي
منخفض جوي قصير وطقس بارد ومثلج...
"مياه الجنوب": إنجاز صيانة أعطال خطوط الدفع في صديقين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-01-29
البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: لا مشاريع قوانين عالقة في اللجنة
أخبار لبنان
2025-01-29
البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: لا مشاريع قوانين عالقة في اللجنة
0
اقتصاد
2025-01-22
لجنة الاقتصاد بحثت في موضوع الموازنة... البستاني: تقدمت باقتراح قانون يرمي إلى حماية الودائع بالعملات الأجنبية
اقتصاد
2025-01-22
لجنة الاقتصاد بحثت في موضوع الموازنة... البستاني: تقدمت باقتراح قانون يرمي إلى حماية الودائع بالعملات الأجنبية
0
أخبار لبنان
2024-11-14
الهيئات الإقتصادية وكنعان يطالبان الحكومة بإسترداد مشروع موازنة العام 2025
أخبار لبنان
2024-11-14
الهيئات الإقتصادية وكنعان يطالبان الحكومة بإسترداد مشروع موازنة العام 2025
0
آخر الأخبار
2025-01-21
البستاني للـLBCI: علينا أن ننتظر ردّة فعل المجلس النيابيّ وكيفية التعاطي مع الحكومة الجديدة ونحن لجنة الاقتصاد نعتبر أنّ متطلبات اللبنانيين أولوية لدينا
آخر الأخبار
2025-01-21
البستاني للـLBCI: علينا أن ننتظر ردّة فعل المجلس النيابيّ وكيفية التعاطي مع الحكومة الجديدة ونحن لجنة الاقتصاد نعتبر أنّ متطلبات اللبنانيين أولوية لدينا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:13
لازاريني: الأونروا تحتاج إلى المزيد من الدعم لمواصلة عملها في لبنان
أخبار لبنان
11:13
لازاريني: الأونروا تحتاج إلى المزيد من الدعم لمواصلة عملها في لبنان
0
أخبار لبنان
10:55
سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: التشكيلة التي ستحظى بثقة البرلمان هي الصيغة التي سيتعامل معها المجتمع الدولي والاقليمي
أخبار لبنان
10:55
سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: التشكيلة التي ستحظى بثقة البرلمان هي الصيغة التي سيتعامل معها المجتمع الدولي والاقليمي
0
أخبار لبنان
10:49
ياسين جابر: لم أكن يوماً حزبياً
أخبار لبنان
10:49
ياسين جابر: لم أكن يوماً حزبياً
0
أخبار لبنان
10:29
رئيس الجمهورية: نتطلع الى وقوف الاتحاد الأوروبي الى جانب لبنان لتطبيق بنود اتفاق وقف اطلاق النار
أخبار لبنان
10:29
رئيس الجمهورية: نتطلع الى وقوف الاتحاد الأوروبي الى جانب لبنان لتطبيق بنود اتفاق وقف اطلاق النار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-02-03
قَتَلَ أحد المواطنين في محلة الصفرا وفرّ الى سوريا..وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
2025-02-03
قَتَلَ أحد المواطنين في محلة الصفرا وفرّ الى سوريا..وشعبة المعلومات توقفه
0
آخر الأخبار
2025-02-04
مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: ترامب ونتنياهو سيناقشان إمكان التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية
آخر الأخبار
2025-02-04
مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: ترامب ونتنياهو سيناقشان إمكان التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية
0
منوعات
2025-02-03
وفاة "بطلة" إيطالية... أنقذت 3 أطفال من مجزرة خلال الحرب العالمية الثانية
منوعات
2025-02-03
وفاة "بطلة" إيطالية... أنقذت 3 أطفال من مجزرة خلال الحرب العالمية الثانية
0
آخر الأخبار
12:50
أردوغان: من المهم للعالم العربي والإسلامي دعم القيادة السورية الجديدة من الناحية المالية وغيرها
آخر الأخبار
12:50
أردوغان: من المهم للعالم العربي والإسلامي دعم القيادة السورية الجديدة من الناحية المالية وغيرها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:15
درباس للـLBCI: شعار "مُلكُكِ يا اسرائيل من الفرات الى النيل" أصبح واقعيًا جدًا ..
أخبار لبنان
09:15
درباس للـLBCI: شعار "مُلكُكِ يا اسرائيل من الفرات الى النيل" أصبح واقعيًا جدًا ..
0
أخبار لبنان
08:54
العبور من نقطة المصنع من وإلى سوريا... مستندات وشروط وأوقات محددة للطرفين وهذه التفاصيل
أخبار لبنان
08:54
العبور من نقطة المصنع من وإلى سوريا... مستندات وشروط وأوقات محددة للطرفين وهذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:07
اجواء ايجابية تترافق مع الاتصالات الحكومية
تقارير نشرة الاخبار
07:07
اجواء ايجابية تترافق مع الاتصالات الحكومية
0
أخبار لبنان
06:57
المطارنة الموارنة دعوا سلام إلى التزام ما أعلنه عند تكليفه وأسفوا لسوء تنفيذ تفاهمات وقف النار جنوبًا
أخبار لبنان
06:57
المطارنة الموارنة دعوا سلام إلى التزام ما أعلنه عند تكليفه وأسفوا لسوء تنفيذ تفاهمات وقف النار جنوبًا
0
أخبار لبنان
06:57
جورج عقيص للـ LBCI: هدفنا ليس دفع نواف سلام للإعتذار عن التأليف بل أن يؤلف حكومة تتماشى مع خطاب القسم (فيديو)
أخبار لبنان
06:57
جورج عقيص للـ LBCI: هدفنا ليس دفع نواف سلام للإعتذار عن التأليف بل أن يؤلف حكومة تتماشى مع خطاب القسم (فيديو)
0
أخبار دولية
03:00
بعد لقاء ترامب-نتنياهو... هكذا أتت ردود الفعل في إسرائيل على كلام ترامب
أخبار دولية
03:00
بعد لقاء ترامب-نتنياهو... هكذا أتت ردود الفعل في إسرائيل على كلام ترامب
0
أخبار دولية
01:36
ترامب: الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على غزة...نتانياهو: إنها شيء قد يغير التاريخ
أخبار دولية
01:36
ترامب: الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على غزة...نتانياهو: إنها شيء قد يغير التاريخ
0
تقارير نشرة الاخبار
16:55
مواقف مهمّة أطلقها ترامب حول غزة قبل لقائه نتانياهو... وهذه آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
16:55
مواقف مهمّة أطلقها ترامب حول غزة قبل لقائه نتانياهو... وهذه آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
15:02
خوري للـLBCI: على اللبنانيين أن لا يقبلوا بأن يكون الحد الأدنى للأجور أقل من 1500 دولار
أخبار لبنان
15:02
خوري للـLBCI: على اللبنانيين أن لا يقبلوا بأن يكون الحد الأدنى للأجور أقل من 1500 دولار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
23:52
منخفض جوي قصير وطقس بارد ومثلج...
حال الطقس
23:52
منخفض جوي قصير وطقس بارد ومثلج...
2
أمن وقضاء
14:11
بعد إشكال فيطرون ووفاة العامل المصري... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI حول سبب الوفاة
أمن وقضاء
14:11
بعد إشكال فيطرون ووفاة العامل المصري... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI حول سبب الوفاة
3
خبر عاجل
15:07
ترامب: أريد أن أرى الأردن ومصر تستقبلان فلسطينيين من غزة ولا بديل لدى الفلسطينيين سوى مغادرة غزة
خبر عاجل
15:07
ترامب: أريد أن أرى الأردن ومصر تستقبلان فلسطينيين من غزة ولا بديل لدى الفلسطينيين سوى مغادرة غزة
4
أمن وقضاء
13:02
إشكال داخل إحدى محطات المحروقات في فيطرون أدى الى وفاة عامل مصري... وهذه التفاصيل
أمن وقضاء
13:02
إشكال داخل إحدى محطات المحروقات في فيطرون أدى الى وفاة عامل مصري... وهذه التفاصيل
5
خبر عاجل
09:40
سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: عملية تشكيل الحكومة تحمل معها ارثًا قديمًا والامور لا تسير بشكل سريع ولكن نرجو ان تنتهي بطريقة لا تحمل معها المزيد من المطبّات وقاربنا الوصول الى توافق على الامور العالقة ووَصَلنا من الرؤساء الثلاثة اشارات جيدة
خبر عاجل
09:40
سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: عملية تشكيل الحكومة تحمل معها ارثًا قديمًا والامور لا تسير بشكل سريع ولكن نرجو ان تنتهي بطريقة لا تحمل معها المزيد من المطبّات وقاربنا الوصول الى توافق على الامور العالقة ووَصَلنا من الرؤساء الثلاثة اشارات جيدة
6
خبر عاجل
15:03
ترامب: لا يمكن لايران أن تمتلك سلاحا نوويا ولدينا الحق في منع بيع نفطها إلى دول أخرى وإذا ردت إيران وحاولت قتلي فسنقضي عليها
خبر عاجل
15:03
ترامب: لا يمكن لايران أن تمتلك سلاحا نوويا ولدينا الحق في منع بيع نفطها إلى دول أخرى وإذا ردت إيران وحاولت قتلي فسنقضي عليها
7
أخبار لبنان
03:45
جورج عقيص عن التأليف الحكومي: الوضع يتغيّر كلياً في هذه الحالة..."وراحوا عملو كل شي عكسن اللي قلنالن اياه" (فيديو)
أخبار لبنان
03:45
جورج عقيص عن التأليف الحكومي: الوضع يتغيّر كلياً في هذه الحالة..."وراحوا عملو كل شي عكسن اللي قلنالن اياه" (فيديو)
8
فنّ
12:33
بعد إطلالة زوجته المثيرة للجدل... كانييه ويست يرد على المنتقدين بطريقته الخاصة (صورة)
فنّ
12:33
بعد إطلالة زوجته المثيرة للجدل... كانييه ويست يرد على المنتقدين بطريقته الخاصة (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More