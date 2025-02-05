شقير يبحث مع نائب رئيس غرفة مرسيليا في سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص اللبناني والفرنسي

بحث رئيس الهيئات الإقتصادية ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقّير اليوم في مقر الغرفة، مع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في مرسيليا للشؤون الدولية فريدريك رونال، في سبل تقوية التعاون المشترك وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين لبنان وفرنسا.ورحب شقير برونال، مؤكداً اهتمام القطاع الخاص اللبناني وغرفة بيروت وجبل لبنان بتنمية العلاقات الاقتصادية بين لبنان وفرنسا، معتبراً أن تعزيز العلاقات بين غرفتي بيروت وجبل لبنان ومرسيليا يصب في تحقيق هذه الأهداف.وإذ أكد شقّير أن هناك الكثير من الفرص الواعدة التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك، شدد على ضرورة خلق مساحات من التواصل والتعاون بين الشركات اللبنانية والفرنسية لتمكينها من التعرف على الفرص المتاحة وعلى إمكانية التعاون البناء في ما بينها، مؤكداً استعداد الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان للقيام بكل ما يلزم لتسهيل أمور الشركات الفرنسية في لبنان.من جهته، شكر رونال شقير على استقباله مؤكداً أن زيارته تهدف لخلق مساحة من التعاون بين الغرفتين، منوهاً بنشاط القطاع الخاص اللبناني ونجاحاته ومرحباً بقيام تعاون وثيق بين الطرفين.وأشار رونال إلى أن غرفة مرسيليا بصدد تنظيم وفد اقتصادي إلى لبنان سيتم تنسيقه مع غرفة بيروت وجبل لبنان. كما وجه دعوة لشقير للقيام بزيارة إلى مرسيليا على رأس وفد اقتصادي لبناني.