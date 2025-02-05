العبور من نقطة المصنع من وإلى سوريا... مستندات وشروط وأوقات محددة للطرفين وهذه التفاصيل

تحدث رئيس مركز الأمن العام في نقطة المصنع الحدودية المقدم ايهاب ديراني للـLBCI عن آخرالتطورات الحاصلة عند المعبر، والتنسيق والمحادثات الحاصلة بين الأمن العام اللبناني والأمن العام السوري.وأوضح ديراني المستندات التي يجب أن تتوافر مع اللبناني للمغادرة الى سوريا والعكس، وتطرق الى لشروط المطلوب توفرها لدخول اللبنانيين الى سوريا بحسب الفئات.