درباس للـLBCI: شعار "مُلكُكِ يا اسرائيل من الفرات الى النيل" أصبح واقعيًا جدًا ..

اعتبر الوزير السابق رشيد درباس أنه " في موضوع انفجار المرفأ يجب الاعلان عن تأسيس صندوق لجمع التبرعات من الخارج والداخل، لتوزيع التعويضات الموقتة على اهالي الضحايا والمتضررين ريثما يُبَت بمسألة التحقيقات ".وتوجّه الى الرئيس المكلف نواف سلام عبر الـLBCI بالقول "ألا تعلم مدى خطورة ما قاله ترامب عن اسرائيل؟..انه ذكر أن اسرائيل دولة صغيرة وبحاجة الى التوسّع، وهنا شعرت بان شعار "مُلكُكِ يا اسرائيل من الفرات الى النيل" أصبح واقعيًا جدًا"".