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رئيس الجمهورية: نتطلع الى وقوف الاتحاد الأوروبي الى جانب لبنان لتطبيق اتفاق وقف النار
أخبار لبنان
2025-02-05 | 10:29
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رئيس الجمهورية: نتطلع الى وقوف الاتحاد الأوروبي الى جانب لبنان لتطبيق اتفاق وقف النار
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله بعد ظهر اليوم، في قصر بعبدا، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية الأوروبية في سلوفينيا Tanja Fajon تانيا فاجون، أن لبنان يتطلع الى وقوف دول الاتحاد الأوروبي الى جانبه في المطالبة بتطبيق بنود الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 27 تشرين الثاني الماضي، والذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي احتلتها في الجنوب خلال الحرب الأخيرة، مشيرا الى أن البند المتعلق باطلاق الاسرى اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل، يدخل ضمن الاتفاق الذي تنتهي المهلة المحددة له في 18 شباط الحالي.
وشدد على أن الاتفاق ينص ايضا على احترام القرار 1701، وان لبنان ملتزم بتطبيق هذا القرار الدولي، ويجب على إسرائيل ايضا احترامه.
وشكر الرئيس عون الوزيرة فاجون على الدعم الذي قدمته وتقدمه بلادها للبنان في مجلس الأمن خلال عضويتها غير الدائمة فيه والتي تستمر حتى نهاية العام الحالي، لافتا الى أن الأولوية بعد تشكيل الحكومة اللبنانية، ستكون إعادة اعمار ما هدمه العدو الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في الجنوب، وأن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي سيكون موضع ترحيب وتقدير من قبل لبنان.
من جهتها، أكدت الوزيرة السلوفينية دعم لبنان في توجهه، وتطلعها الى مساعدته، مشيرة الى أنها ستنسق مع دول الاتحاد الأوروبي لهذه الغاية، وأن بلادها ستتابع في مجلس الأمن كل ما يمكن أن يساند لبنان للنهوض وتجاوز الصعوبات التي تعترضه.
وخلال اللقاء، تم البحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع في المنطقة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها والأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا، إضافة الى التحديات المشتركة التي تواجه دول الشرق الأوسط وأوروبا.
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