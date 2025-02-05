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سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: التشكيلة التي ستحظى بثقة البرلمان هي الصيغة التي سيتعامل معها المجتمع الدولي والاقليمي

أخبار لبنان
2025-02-05 | 10:55
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سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: التشكيلة التي ستحظى بثقة البرلمان هي الصيغة التي سيتعامل معها المجتمع الدولي والاقليمي
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سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: التشكيلة التي ستحظى بثقة البرلمان هي الصيغة التي سيتعامل معها المجتمع الدولي والاقليمي

اعتبر سفير مصر لدى لبنان علاء موسى أن "عملية تشكيل الحكومة تحمل معها ارثًا قديمًا مر به لبنان وان الامور لا تسير بشكل سريع، وتمنى ان تنتهي بطريقة لا تحمل معها المزيد من المطبّات مشيراً الى ان الوضع يشي بأننا قاربنا الوصول الى توافق على الامور العالقة وقال: وَصَلنا من الرؤساء الثلاثة اشارات جيدة".

وشدد في حديث للـLBCI على ان الخطوات التي اتخذها لبنان بدءًا بانتخاب الرئيس عون وتكليف سلام خطوات مهمة وشجعت المجتمع الدولي والاقليمي والاصدقاء العرب على التواصل مع لبنان ما انعكس في عدد الزايارت التي حصلت في الفترة الأخيرة.

واضاف إن سلام يحمل خبرةً واخلاصًا وارادةً سيستطيع من خلالها وبالتعاون مع القوى السياسية تذليل العقبات الموجودة.

ولفت موسى الى ان معايير تشكيل الحكومة متروكة لسلام والقوى السياسية وان الجميع على قدر كبير من الذكاء للمشاركة في انجاح هذه الحكومة وليست هناك حاجة لاملاءات خارجية او فيتوهات على اشخاص.

ورأى أن اللجنة لخماسية ترغب في تشكيل حكومة في اسرع وقت وهي لا تتدخّل في شكل الحكومة وان تمثيل القوى السياسية داخلها يتمّ بالتنسيق مع سلام وانه لن يكون هناك فيتو على التشكيلة طالما خرجت بشكل سلس وتضمن تطبيق الاصلاحات وما تم الاتفاق عليه وهذا سيعكسه البيان الوزاري.

وعن زيارة وزير الخارجية المصرية الى لبنان اوضح انه حمل رسالة تهنئة ودعوة الى الرئيس عون لزيارة مصر وحثّ القوى السياسية والرئاسات على الانتهاء من التشكلية بسرعة من اجل الاسراع في استقرار الوضع وان الدفع يتم بهذا الاتجاه لأن الوضع الاقليمي بحاجة الى "لبنان أقوى".

وعن موضوع رفض المجتمع الدولي التعامل مع الحكومة اذا أُسندت حقيبة المال لياسين جابر قال :"التشكيلة التي ستحظى بثقة البرلمان هي الصيغة التي سيتعامل معها المجتمع الدولي والاقليمي".
 

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