ياسين جابر: لم أكن يوماً حزبياً

ردا على سؤال حول ما يشاع من لغط وإشاعات عن أن النائب السابق ياسين جابر عضو في حركة أمل، أوضح جابر أنه كان عضوا في كتلة التنمية والتحرير يوم كان نائبا لكنه لم ينتم يوما إلى أي حزب أو حركة سياسية بل كان مستقلا من دون أي هوية حزبية.