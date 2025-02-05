لازاريني: الأونروا تحتاج إلى المزيد من الدعم لمواصلة عملها في لبنان

استقبل سفير فلسطين أشرف دبور اليوم، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، في حضور مديرة شؤون الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس.



وأكد لازاريني أن الأونروا في لبنان تواصل تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين الذين يعتبرون من بين أفقر المجتمعات، وضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية.



وشدد على أن "الوكالة تحتاج إلى المزيد من الدعم أكثر من أي وقت مضى لمواصلة عملها في لبنان حتى يتم إيجاد حل لمحنة لاجئي فلسطين".



بدوره، أكد دبور "الضرورة الملحة في معالجة القضايا التي تخص أبناء شعبنا الفلسطيني اللاجئ في لبنان، وما يختص منها بموظفي وكالة الأونروا كونها جزءا أساسيا من الأوضاع الحياتية والمعيشية لأبناء شعبنا".