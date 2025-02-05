سلام: أعمل على تأليف حكومة اصلاح... ولن أسمح بأن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها

أعلن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام أنه يعمل على تأليف حكومة اصلاح تضم كفاءات عالية، مشددا على أنه لن يسمح بأن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال.



وتوجه الى اللبنانيين، قائلا: "إنّني أسمعكم جيّداً وتطلّعاتكم هي بوصلتي".



وشدد سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، على أنه "يعمل على تأليف حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها وملتزمة بمبدأ التضامن الوزاري، وهذا الأمر ينسحب على كل الوزراء".