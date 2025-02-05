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سلام: أعمل على تأليف حكومة اصلاح... ولن أسمح بأن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها

أخبار لبنان
2025-02-05 | 11:59
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سلام: أعمل على تأليف حكومة اصلاح... ولن أسمح بأن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها
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سلام: أعمل على تأليف حكومة اصلاح... ولن أسمح بأن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها

أعلن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام أنه يعمل على تأليف حكومة اصلاح تضم كفاءات عالية، مشددا على أنه لن يسمح بأن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال.

وتوجه الى اللبنانيين، قائلا: "إنّني أسمعكم جيّداً وتطلّعاتكم هي بوصلتي".

وشدد سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، على أنه "يعمل على تأليف حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها وملتزمة بمبدأ التضامن الوزاري، وهذا الأمر ينسحب على كل الوزراء".
 

وقال الرئيس المكلف: "في عملية التأليف التي يرى البعض أنها طالت، أواجه عادات موروثة وحسابات ضيقة يصعب على البعض أن يتخلى عنها أو يتقبّل أسلوبا جديدا في مواجهتها، ولكنني مصر على التصدي لها وعلى الالتزام بالدستور وبالمعايير التي سبق وأعلنت عنها".

وأضاف: "أنا مستعد للدفع من رصيدي للوصول الى حكومة واعادة بناء الدولة، ولا مجال أمامنا الا المضي قدما".

وأعلن سلام أنه يدرك أهمية دور الأحزاب في الحياة السياسية، قائلا: "في هذه المرحلة الدقيقة اخترت تغليب فعالية العمل الحكومي على مخاطر التجاذبات السياسية داخل الحكومة".
 

أخبار لبنان

نواف سلام

بعبدا

حكومة

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