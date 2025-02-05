الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نقابة المعلمين: نأمل أن تكون انطلاقة العهد على قدر الآمال والطموحات بتشكيل حكومة اختصاصيين

أخبار لبنان
2025-02-05 | 13:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نقابة المعلمين: نأمل أن تكون انطلاقة العهد على قدر الآمال والطموحات بتشكيل حكومة اختصاصيين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
نقابة المعلمين: نأمل أن تكون انطلاقة العهد على قدر الآمال والطموحات بتشكيل حكومة اختصاصيين

 عقد مجلس "نقابة المعلمين" اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة النقيب نعمه محفوض وحضور رؤساء الفروع. وبعد الاجتماع صدر بيان، اشار فيه الى ان "نقيب المعلّمين وجه برفع الصورة الرسمية لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في جميع مراكز فروع نقابة المعلّمين"، آملا  أن "تكون انطلاقة العهد على قدر الآمال والطموحات بتشكيل حكومة من الاختصاصيين الضالعين بشؤون وزاراتهم، وخصوصًا وزارة التربية والتعليم العالي، لبدء ورشة تربوية كبرى، بعد ست سنوات من الأزمات المتتالية على الصعد كافة، التعليمية والمعيشية".

ورحب المجتمعون "بمشروع الدولية للتربية بتنظيم ورش عمل في المناطق للمعلمين والطلاب، وتهدف هذه الورش إلى المشاركة في الخروج من الواقع النفسي الصعب الذي أصاب الأساتذة والطلاب نتيجة الحرب الأخيرة، وقد كلّف النقيب محفوض لجنة من أعضاء مجلس النقابة ورؤساء الفروع، لبدء تحضير المشروع".

واعلن مجلس النقابة عن "استقبال طلبات تجديد اشتراكات المعلمين عبر المنصة الإلكترونية لشركة wish money وفروعها المنتشرة في جميع المناطق لمن يرغب في ذلك، على أن تبقى الآلية المعتمدة سابقًا في تسديد الاشتراكات في فروع النقابة أو عبر مندوبي المدارس. ويذكّر الزملاء الأساتذة بوجوب تسديد اشتراكاتهم عن العام الحالي ٢٠٢٥ في أسرع وقت ممكن وتبلغ ١،٣٥٠،٠٠٠ ليرة سنويًا عن كلّ معلم".

ودعا "إدارات المدارس إلى تسديد مستحقاتها لصندوق التعويضات على نحو عاجل ومن دون تأخير لتمكينه من مضاعفة قيمة الرواتب الشهرية للأساتذة المتقاعدين"، شاكرا "وزير التربية القاضي عباس الحلبي لإطلاقه أكثر من نداء في هذا الخصوص".

كما دعا "المؤسسات التربوية الخاصة إلى الاستعداد لتسديد الرواتب بالدولار الأميركي النقدي العام المقبل بنسبة ١٠٠%، و٨٠% في مدارس الأطراف، لأنه لا يجوز بعد اليوم تحميل المعلمين تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد، وخصوصًا أن جميع المؤسسات والشركات قد بلغت هذا الحد، بعدما بادرت إلى رفع أسعارها وفق السعر الرائج لصرف الدولار، بانتظار وضع خطة مالية للإنقاذ، وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تواكب مستوى التضخم والمتغيّرات النقدية في سعر الصرف. والنقابة تشكر سلفًا مديري المدارس الذين بادروا وبحسٍ عال من المسؤولية إلى الإبلاغ عن رفع الرواتب إلى هذا الحد العام المقبل من تلقاء أنفسهم إيمانا منهم بقيمة المعلم ورسالته التربوية".

وختم البيان معلنا انه "سيكون لقاء قريب مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة للبحث في عدة مواضيع وبنود تُعنى بها العائلة التربوية هذا العام والعام المقبل".

أخبار لبنان

المعلمين:

انطلاقة

العهد

الآمال

والطموحات

بتشكيل

حكومة

اختصاصيين

LBCI التالي
فياض عرض مع حبيب تطوير قرض الطاقة الشمسية
رسالة من الحريري لرئيس الجمهورية يعلن فيها دعمه للحكومة الجديدة (الأخبار)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-01-20

ميقاتي: كان مريحا ومرحبا استكمال انطلاقة العهد بتكليف نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الأولى وهو شخصية وطنية ودولية مرموقة

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-12

شيخ العقل: نأمل بانطلاقة جديدة للعهد لبناء الوطن وحكومة قادرة على تحقيق الاهداف المنشودة

LBCI
اقتصاد
2025-01-10

الهيئات الإقتصادية: نأمل باستمرار الإندفاعة الإيجابية بتشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-30

منذ الاستقلال ١١ حكومة بطعمة تكنوقراط تكاد تكون أهمّها في العهد الشهابيّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في لجنة الرقابة على شركات التأمين عقد منفوخ بمئات آلاف الدولارات مقابل خدمة زهيدة

LBCI
أمن وقضاء
13:42

الجيش: توقيف شخصين في المعاملتين لتأليفهما عصابة للاتجار بالمخدرات وسرقة السيارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

يارون بين الدمار والتحرير والاحتلال

LBCI
أخبار لبنان
13:02

زيارة الموفدة الأميركية أورتاغوس الى لبنان... هذا ما ستحمله معها وإمكانيات تأثيره على ولادة الحكومة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-02-04

وزير الخارجية القطري من قصر بعبدا: نتطلع الى استكمال تشكيل الحكومة بالقريب العاجل وزيارتنا اليوم هي زيارة دعم من دولة قطر التي تقف دائما الى جانب لبنان وشعبه وقدمت قطر دعمها للبنان في السنوات الماضية وهذا الدعم سيستمر

LBCI
أخبار لبنان
03:45

جورج عقيص عن التأليف الحكومي: الوضع يتغيّر كلياً في هذه الحالة..."وراحوا عملو كل شي عكسن اللي قلنالن اياه" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
13:24

منظمة العفو الدولية: خطة ترامب للسيطرة على غزة مروعة وغير قانونية

LBCI
أخبار دولية
10:43

مئات السوريين يسحبون طلبات اللجوء في قبرص منذ سقوط الأسد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

في لجنة الرقابة على شركات التأمين عقد منفوخ بمئات آلاف الدولارات مقابل خدمة زهيدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الـAI... في أهم عشر جامعات حول العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الذكاء الصيني يجتاح أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

يارون بين الدمار والتحرير والاحتلال

LBCI
أخبار دولية
13:10

بعد مباحثات نتنياهو في واشنطن... هذه مشهدية المواقف داخل إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
13:08

خطة ترامب لإسرائيل: غزة تفرغ من السكان.. والتطبيع يتمدد مع الجيران

LBCI
أخبار لبنان
13:02

زيارة الموفدة الأميركية أورتاغوس الى لبنان... هذا ما ستحمله معها وإمكانيات تأثيره على ولادة الحكومة

LBCI
أخبار لبنان
13:00

قبل تصريح نواف سلام حول تشكيل الحكومة... محادثات دارت بينه وبين الرئيس عون وهذه تفاصيلها

LBCI
أخبار لبنان
12:50

مقدّمة النشرة المسائيّة 05-02-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
23:52

منخفض جوي قصير وطقس بارد ومثلج...

LBCI
خبر عاجل
15:07

ترامب: أريد أن أرى الأردن ومصر تستقبلان فلسطينيين من غزة ولا بديل لدى الفلسطينيين سوى مغادرة غزة

LBCI
خبر عاجل
09:40

سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: عملية تشكيل الحكومة تحمل معها ارثًا قديمًا والامور لا تسير بشكل سريع ولكن نرجو ان تنتهي بطريقة لا تحمل معها المزيد من المطبّات وقاربنا الوصول الى توافق على الامور العالقة ووَصَلنا من الرؤساء الثلاثة اشارات جيدة

LBCI
أمن وقضاء
10:06

بأقل من 24 ساعة... شعبة المعلومات أوقفت الشخص الذي أضرم النار بالقاصر في مجدليا

LBCI
خبر عاجل
11:35

نواف سلام من بعبدا: أعمل على تأليف حكومة اصلاح تضم كفاءات عالية ولن أسمح بأن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال

LBCI
خبر عاجل
15:03

ترامب: لا يمكن لايران أن تمتلك سلاحا نوويا ولدينا الحق في منع بيع نفطها إلى دول أخرى وإذا ردت إيران وحاولت قتلي فسنقضي عليها

LBCI
أخبار لبنان
03:45

جورج عقيص عن التأليف الحكومي: الوضع يتغيّر كلياً في هذه الحالة..."وراحوا عملو كل شي عكسن اللي قلنالن اياه" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
10:45

رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More