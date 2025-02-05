الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
12
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
12
o
متن
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
12
o
البقاع
6
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
12
o
متن
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": هناك حاجة وطنية لعودة الحريري... والتواصل قائم ومفتوح مع الرئيس المكلف
أخبار لبنان
2025-02-05 | 16:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": هناك حاجة وطنية لعودة الحريري... والتواصل قائم ومفتوح مع الرئيس المكلف
أكد عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب أحمد الخير أنهم الى جانب الرئيس سعد الحريري أينما كان، داعيا الحريري الى العودة الى العمل السياسي.
وشدد الخير على أن هناك حاجة وطنية لعودة الحريري الى ممارسة العمل السياسي لإعادة التوازن الى الوطن، معتبرا أن على الحريري أن يدرك أن جميع اللبنانيين قدّروا موقفه خلال السنوات السابقة وأن كانت لديه ظروف معيّنة و"لكن اليوم الناس بحاجة إليه والوطن بحاجة إليه".
وقال في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI: "بكل اللقاءات مع السعوديين، لم نسمع يوما موقفا سلبيا تجاه الرئيس سعد الحريري".
وردا على سؤال، قال الخير: "التمثيل السني على مستوى البلد الى حد الآن يميل بشكل كبير الى الحريرية السياسية".
حكوميا، أكد النائب أحمد الخير أن التواصل قائم ومفتوح مع الرئيس المكلف نواف سلام.
وعن تسمية الرئيس المكلف نواف سلام، قال: "لم ننتقل من تسمية الرئيس نجيب ميقاتي إلى تسمية الرئيس نواف سلام لكننا انتقلنا مع ميقاتي إلى تسمية سلام".
وقال النائب أحمد الخير: "نعول على المرحلة الجديدة من تاريخ لبنان التي انطلقت بانتخاب الرئيس جوزاف عون وتكلّلت بتكليف نواف سلام لتشكيل الحكومة". وأضاف: "هناك فرصة يجب اعطاؤها للعهد الجديد وفرصة يجب اعطاؤها للرئيس نواف سلام ليستكمل عملية التشكيل تحت معيار واضح هو اتباع وحدة المعايير والمساواة بعملية التمثيل إن كان على المستوى المناطقي أو الطائفي".
وأشار الى أن تكتل الاعتدال الوطني كان جزءا أساسيا من التوافق الذي أدى الى وصول العماد جوزيف عون الى الرئاسة، قائلا: "كل ما نطلبه أن تكون انطلاقة العهد قوية وفاعلة وهذا الأمر يجب أن يترافق مع حكومة بنفس هذا التوجه".
ولفت الخير الى أن سلام دخل بلعبة المحاصصة الداخلية، قائلا: "إذا كان مصير الطائفة السنية تقديم التضحيات في سبيل بناء المؤسسات والدولة فنحن مستعدون للتضحية".
وكشف أن كل اللقاءات مع سلام لم توصلهم إلى النتائج المرجوة حول تمثيل عكار والمنية الضنية في الحكومة، مشيرا الى أن "مصلحة العهد وسلام أن تشارك هذه الطائفة وأبناء الشمال في الحكومة".
وعن اعطاء وزارة المال لثنائي "أمل" و"حزب الله"، شدد على أنه مع تطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف، سائلا: فهل نص الطائف على أن هناك وزارة محددة لفريق على حساب آخر؟ بالطبع لا". وقال: "لا داعي لأن يكون هناك خوف لدى الشيعة من الفريق الآخر".
واعتبر الخير أن الوضع في لبنان لا يمكن أن يستقيم إلا بالتكامل بين كل مكونات الوطن لاسيما على مبادئ أساسية تبدأ ببناء دولة تحت معايير واضحة حددها خطاب القسم.
وقال: "بالنسبة إلي في حال شاركنا أو لم نشارك في الحكومة فإن مصلحة لبنان ودعم العهد الجديد والرئيس جوزاف عون أكبر من أي حقيبة". وأضاف: "أرى أن دورنا ككتلة مع العهد أكبر من أي موقع وزاري".
وعن اتفاق وقف اطلاق النار، قال النائب أحمد الخير: "أنا أتخوف من عدم التزام الدولة اللبنانية بتطبيق الآليات الـ13 للقرار 1701 وفي حال لم نذهب الى تطبيق هذه الآليات فإن كل الاحتمالات متوقعة لبنانيا ونحن كدولة ومواطنين لم نعد نتحمل المزيد من الحروب والفوضى".
أخبار لبنان
تكتل الاعتدال الوطني
أحمد الخير
سعد الحريري
حكومة
نواف سلام
التالي
حمية أعطى توجيهاته إلى ورش متعهدي وزارة الأشغال ولمراكز جرف الثلوج
جورج عقيص عن التأليف الحكومي: الوضع يتغيّر كلياً في هذه الحالة..."وراحوا عملو كل شي عكسن اللي قلنالن اياه" (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:32
النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": نحن الى جانب الرئيس سعد الحريري أينما كان وندعو الحريري الى العودة الى العمل السياسي
آخر الأخبار
14:32
النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": نحن الى جانب الرئيس سعد الحريري أينما كان وندعو الحريري الى العودة الى العمل السياسي
0
آخر الأخبار
14:48
النائب أحمد الخير لـ "حوار المرحلة": هناك صعوبات تواجه عملية التشكيل والرئيس عون يصر على تسريع تأليف الحكومة وهو يرى أن مصلحة العهد تصب في تشكيل حكومة فاعلة
آخر الأخبار
14:48
النائب أحمد الخير لـ "حوار المرحلة": هناك صعوبات تواجه عملية التشكيل والرئيس عون يصر على تسريع تأليف الحكومة وهو يرى أن مصلحة العهد تصب في تشكيل حكومة فاعلة
0
آخر الأخبار
14:43
النائب أحمد الخير لـ "حوار المرحلة": المملكة العربية السعودية حريصة على عودة لبنان إلى الحضن العربي
آخر الأخبار
14:43
النائب أحمد الخير لـ "حوار المرحلة": المملكة العربية السعودية حريصة على عودة لبنان إلى الحضن العربي
0
آخر الأخبار
14:58
أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": التمثيل السني على مستوى البلد الى حد الآن يميل بشكل كبير الى الحريرية السياسية
آخر الأخبار
14:58
أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": التمثيل السني على مستوى البلد الى حد الآن يميل بشكل كبير الى الحريرية السياسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في لجنة الرقابة على شركات التأمين عقد منفوخ بمئات آلاف الدولارات مقابل خدمة زهيدة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في لجنة الرقابة على شركات التأمين عقد منفوخ بمئات آلاف الدولارات مقابل خدمة زهيدة
0
أمن وقضاء
13:42
الجيش: توقيف شخصين في المعاملتين لتأليفهما عصابة للاتجار بالمخدرات وسرقة السيارات
أمن وقضاء
13:42
الجيش: توقيف شخصين في المعاملتين لتأليفهما عصابة للاتجار بالمخدرات وسرقة السيارات
0
أخبار لبنان
13:33
نقابة المعلمين: نأمل أن تكون انطلاقة العهد على قدر الآمال والطموحات بتشكيل حكومة اختصاصيين
أخبار لبنان
13:33
نقابة المعلمين: نأمل أن تكون انطلاقة العهد على قدر الآمال والطموحات بتشكيل حكومة اختصاصيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
يارون بين الدمار والتحرير والاحتلال
تقارير نشرة الاخبار
13:27
يارون بين الدمار والتحرير والاحتلال
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:11
احزاب ومجموعات تغييرية تطلق نداء بيروت ٢٥
أخبار لبنان
12:11
احزاب ومجموعات تغييرية تطلق نداء بيروت ٢٥
0
أخبار دولية
08:49
العاهل الأردني يرفض أي محاولة لضم أراض وتهجير الفلسطينيين
أخبار دولية
08:49
العاهل الأردني يرفض أي محاولة لضم أراض وتهجير الفلسطينيين
0
فنّ
2024-12-21
"ما في أحلى من الموريكس دور"... ميرفا القاضي تلفت الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة وهذه أمنيتها للبنان (صور)
فنّ
2024-12-21
"ما في أحلى من الموريكس دور"... ميرفا القاضي تلفت الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة وهذه أمنيتها للبنان (صور)
0
آخر الأخبار
2025-01-06
هوكستين بعد لقائه بري: تسرني دائماً العودة إلى بيروت لمتابعة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل
آخر الأخبار
2025-01-06
هوكستين بعد لقائه بري: تسرني دائماً العودة إلى بيروت لمتابعة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في لجنة الرقابة على شركات التأمين عقد منفوخ بمئات آلاف الدولارات مقابل خدمة زهيدة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
في لجنة الرقابة على شركات التأمين عقد منفوخ بمئات آلاف الدولارات مقابل خدمة زهيدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الـAI... في أهم عشر جامعات حول العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:51
الـAI... في أهم عشر جامعات حول العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكاء الصيني يجتاح أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الذكاء الصيني يجتاح أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
يارون بين الدمار والتحرير والاحتلال
تقارير نشرة الاخبار
13:27
يارون بين الدمار والتحرير والاحتلال
0
أخبار دولية
13:10
بعد مباحثات نتنياهو في واشنطن... هذه مشهدية المواقف داخل إسرائيل
أخبار دولية
13:10
بعد مباحثات نتنياهو في واشنطن... هذه مشهدية المواقف داخل إسرائيل
0
أخبار دولية
13:08
خطة ترامب لإسرائيل: غزة تفرغ من السكان.. والتطبيع يتمدد مع الجيران
أخبار دولية
13:08
خطة ترامب لإسرائيل: غزة تفرغ من السكان.. والتطبيع يتمدد مع الجيران
0
أخبار لبنان
13:02
زيارة الموفدة الأميركية أورتاغوس الى لبنان... هذا ما ستحمله معها وإمكانيات تأثيره على ولادة الحكومة
أخبار لبنان
13:02
زيارة الموفدة الأميركية أورتاغوس الى لبنان... هذا ما ستحمله معها وإمكانيات تأثيره على ولادة الحكومة
0
أخبار لبنان
13:00
قبل تصريح نواف سلام حول تشكيل الحكومة... محادثات دارت بينه وبين الرئيس عون وهذه تفاصيلها
أخبار لبنان
13:00
قبل تصريح نواف سلام حول تشكيل الحكومة... محادثات دارت بينه وبين الرئيس عون وهذه تفاصيلها
0
أخبار لبنان
12:50
مقدّمة النشرة المسائيّة 05-02-2025
أخبار لبنان
12:50
مقدّمة النشرة المسائيّة 05-02-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
23:52
منخفض جوي قصير وطقس بارد ومثلج...
حال الطقس
23:52
منخفض جوي قصير وطقس بارد ومثلج...
2
خبر عاجل
09:40
سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: عملية تشكيل الحكومة تحمل معها ارثًا قديمًا والامور لا تسير بشكل سريع ولكن نرجو ان تنتهي بطريقة لا تحمل معها المزيد من المطبّات وقاربنا الوصول الى توافق على الامور العالقة ووَصَلنا من الرؤساء الثلاثة اشارات جيدة
خبر عاجل
09:40
سفير مصر لدى لبنان للـLBCI: عملية تشكيل الحكومة تحمل معها ارثًا قديمًا والامور لا تسير بشكل سريع ولكن نرجو ان تنتهي بطريقة لا تحمل معها المزيد من المطبّات وقاربنا الوصول الى توافق على الامور العالقة ووَصَلنا من الرؤساء الثلاثة اشارات جيدة
3
أمن وقضاء
10:06
بأقل من 24 ساعة... شعبة المعلومات أوقفت الشخص الذي أضرم النار بالقاصر في مجدليا
أمن وقضاء
10:06
بأقل من 24 ساعة... شعبة المعلومات أوقفت الشخص الذي أضرم النار بالقاصر في مجدليا
4
خبر عاجل
11:35
نواف سلام من بعبدا: أعمل على تأليف حكومة اصلاح تضم كفاءات عالية ولن أسمح بأن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال
خبر عاجل
11:35
نواف سلام من بعبدا: أعمل على تأليف حكومة اصلاح تضم كفاءات عالية ولن أسمح بأن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال
5
خبر عاجل
10:45
رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا
خبر عاجل
10:45
رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا
6
أخبار لبنان
03:45
جورج عقيص عن التأليف الحكومي: الوضع يتغيّر كلياً في هذه الحالة..."وراحوا عملو كل شي عكسن اللي قلنالن اياه" (فيديو)
أخبار لبنان
03:45
جورج عقيص عن التأليف الحكومي: الوضع يتغيّر كلياً في هذه الحالة..."وراحوا عملو كل شي عكسن اللي قلنالن اياه" (فيديو)
7
أخبار لبنان
02:26
وكالة تسنيم: الخامنئي يعيّن نعيم قاسم وكيلاً له في لبنان
أخبار لبنان
02:26
وكالة تسنيم: الخامنئي يعيّن نعيم قاسم وكيلاً له في لبنان
8
أخبار دولية
03:00
بعد لقاء ترامب-نتنياهو... هكذا أتت ردود الفعل في إسرائيل على كلام ترامب
أخبار دولية
03:00
بعد لقاء ترامب-نتنياهو... هكذا أتت ردود الفعل في إسرائيل على كلام ترامب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More