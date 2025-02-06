الأمن العام يعلن نتائج الإختبار الرياضي لرتبة مأمور متمرن...

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أرقام المرشحين لرتبة مأمور متمرن، المقبولين في الإختبارات الرياضية من الرقم 1501ولغاية الرقم 3000 ضمناً ومواعيد اختباراتهم الطبية.وللاطلاع على موعد الاختبار الطبي للمرشحين المقبولين في الاختبارات الرياضية: