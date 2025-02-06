رئيس الكتائب يلتقي وفداً من الطشناق: ترجمة خطاب القسم في الحكومية

بحث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وفد اللجنة المركزية لحزب الطاشناق برئاسة النائب هاغوب بقرادونيان في التطورات على الساحة اللبنانية والعلاقات بين الحزبين.



وناقش اللقاء، العلاقات بين الحزبين وسبل تعزيز التعاون في القضايا الوطنية، كما تمّ التطرق إلى آخر المستجدات على الساحة السياسية، ولاسيما انطلاقة العهد الجديد والجهود المبذولة لتشكيل أولى حكوماته، بما يضمن ترجمة خطاب القسم إلى خطوات عملية ملموسة.



وأكّد المجتمعون على أهمية متابعة التواصل وتبادل الآراء بشأن مختلف الاستحقاقات الوطنية.