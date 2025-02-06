منزل فيروز سيتحول إلى مُتحف... ووزير الثقافة للـLBCI:سعينا إلى ذلك منذ العام 2022

وافقت وزارة الثقافة - بالتنسيق مع المؤسسة الوطنيّة للتّراث - على إطلاق مشروع، لتحويل المنزل، الذي نشأت فيه السيدة فيروز في زقاق البلاط إلى مُتحف.وسيتم شراء الأرض وترميم المنزل القديم وتحويله إلى مُتحف يحتفي بتاريخ السيدة فيروز الفنيّ ومسيرتها الاستثنائية.وأكّد وزير الثقافة للـLBCI، أنّهم سعوا إلى هذا المشروع منذ العام 2022.كما أكّد أنّهم اتفقوا مع المؤسسة للمباشرة بتحويل بيتها الى متحف.وأوضح أنّه بيت تراثيّ سيكون مجهز لزيارة المواطنين وسيتضمن سردية زمنية لكل مراحل انتاج فيروز والرحابنة.