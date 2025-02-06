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بحث في العلاقات اللبنانية الكندية لدعم القطاعات التنموية في لبنان
أخبار لبنان
2025-02-06 | 05:42
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بحث في العلاقات اللبنانية الكندية لدعم القطاعات التنموية في لبنان
إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساعد وزير الخارجية الكنديّ للشؤون البرلمانية روبرت أوليفانت، في مكتبه، في حضور سفير كندا في لبنان ستيفاني ماكولم.
وبحثوا في العلاقات بين لبنان وكندا ودعم القطاعات التنموية في لبنان.
وهنأ المسؤول الكنديّ رئيس الحكومة على حسن ادارة الشؤون اللبنانية خلال الفترة السابقة رغم التعقيدات الكثيرة التي واجهت الحكومة، وبشكل خاص حسن ادارة ملف اغاثة النازحين بسبب الحرب الاخيرة والشفافية المطلقة في هذا الملف.
وإجتمع ميقاتي بوزيري الصناعة جورج بوشكيان والشباب والرياضة جورج كلاس، اللذين نقلا عن رئيس الحكومة" تمنياته بأن تبصر الحكومة الجديدة النور في اسرع وقت حتى يتمكن العهد من تحقيق آمال اللبنانيين ومتابعة مهمة إنقاذ الوطن من الأزمات التي تواجهه منذ سنوات عديدة".
وعرض بوشكيان كيفية متابعة عمل الوزارة ومتابعة شؤون الصناعيين في الحدود الدنيا.
ووضع الوزير كلاس رئيس الحكومة في اجواء زيارته الرسمية الى كل من وقطر وتضامن وزراء الشباب والرياضة العرب مع لبنان والانتصار للدور الذي تقوم به الحكومة لخدمة السياسة الشبابية و تأمين مستقبل أفضل للأجيال العربية.
وتمنى كلاس ان يكون للبنان حكومة جديدة باسرع وقت لمتابعة عملية الإنقاذ التي بدأتها حكومة الرئيس ميقاتي منذ العام 2021".
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