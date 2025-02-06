سلام يتابع مع حبيب نشاط مصرف الإسكان و"شارع المصارف"

عرض وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، لمشاريع المصرف وسبل التعاون المشترك بينه وبين وزارة الاقتصاد والتجارة.



وقال حبيب بعد اللقاء: "أطلعنا معالي الوزير سلام على مشاريع مصرف الإسكان لا سيما الحصول على قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وزيارتنا المرتقبة إلى دولة قطر الشقيقة منتصف شباط الجاري بهدف الحصول على قرض سكني لذوي الدخل المحدود والمتوسط".



وأضاف: "كذلك تطرقنا خلال اللقاء، إلى اقتراحنا إعادة فتح "شارع المصارف" في وسط بيروت، إذ إن الشارع مفتوح عند طَرَفَيه الأعلى والأدنى، أما الجزء الواقع ما بينهما فهو مقفل. وأطلعنا معالي الوزير على نتائج جولتنا على فاعليات العاصمة للحصول على دعمها في إعادة فتح هذا الشارع. علماً أن وزارة الاقتصاد والتجارة استأجرت عبر مصرف لبنان مبنىً في هذا الشارع".



وأكد حبيب أن "الوزير سلام أبدى كامل الدعم لهذا المشروع وأبلغنا أنه سيعمل على إيصال هذا الاقتراح إلى الفاعليات المختصة تمهيداً لإعادة فتح شارع المصارف وبالتالي فتح كل شوارع بيروت على بعضها البعض. مع الإشارة إلى أن شارع المصارف في وسط بيروت يربط شارع أللنبي بشارع فيغان فشارع رياض الصلح، وهو بالتالي شارع حيوي لم يعد هناك أي داعٍ لإقفاله.