الراعي: البلد يدخل حياة جديدة مدعومة من المجتمع الدوليّ

أمل البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال استقباله وفدًا من جمعية تجار جونية كسروان - الفتوح، ولادة الحكومة اليوم او غدًا.



وقال: "هذه الحكومة يجب أن نعطيها ثقتنا."



واعتبر أنّ البلد يدخل حياة جديدة مدعومة من المجتمع الدولي وثقتنا كبيرة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإنقاذ البلد اقتصاديا ما يعزز عدم هجرة الشباب.



وأكّد أنّ لبنان عائد لتأدية دوره في هذه البيئة المشرقية ومن الضروري تشغيل مرفأ جونيه ومطار القليعات.