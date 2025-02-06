أدرعي لسكان الجنوب: كل من يتحرك جنوبًا يعرض نفسه للخطر

#عاجل إعلان عاجل إلى سكان لبنان وخاصة الجنوب اللبناني!
🔸تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق ولا يزال جيش الدفاع منتشرًا في الميدان ولذلك يمنع الانتقال جنوبًا.
🔸جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر.
🔸كل من يتحرك… pic.twitter.com/Xwxe36Zg2j
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 6, 2025
#عاجل إعلان عاجل إلى سكان لبنان وخاصة الجنوب اللبناني!
🔸تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق ولا يزال جيش الدفاع منتشرًا في الميدان ولذلك يمنع الانتقال جنوبًا.
🔸جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر.
🔸كل من يتحرك… pic.twitter.com/Xwxe36Zg2j