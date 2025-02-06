أدرعي لسكان الجنوب: كل من يتحرك جنوبًا يعرض نفسه للخطر

#عاجل إعلان عاجل إلى سكان لبنان وخاصة الجنوب اللبناني!

🔸تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق ولا يزال جيش الدفاع منتشرًا في الميدان ولذلك يمنع الانتقال جنوبًا.

🔸جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر.

🔸كل من يتحرك… pic.twitter.com/Xwxe36Zg2j — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 6, 2025

توجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي الى سكان لبنان وخاصة الجنوب اللبناني.وقال أدرعي في منشور عبر "إكس":"إعلان عاجل إلى سكان لبنان وخاصة الجنوب اللبناني. تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق ولا يزال جيش الدفاع منتشرًا في الميدان ولذلك يمنع الانتقال جنوبًا".وأضاف: "الجيش الاسرائيلي لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر".وتابع: "كل من يتحرك جنوبًا يعرض نفسه للخطر".