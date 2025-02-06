بحث في سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر ولبنان

بحثت الهيئات الاقتصادية، خلال اجتماعٍ مع سفير قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين في مختلف الملفات المطروحة ذات الاهتمام المشترك.