تفاصيل اندلاع الإشباكات العنيفة على الحدود السورية - اللبنانية...

اثر الإشباكات العنيفة على الحدود السورية - اللبنانية من جهة الهرمل وفي منطقة حاويك، بين عشائر المنطقة وهيئة تحرير الشام، علمت الـLBCI ان دورية كبيرة من هيئة تحرير الشام دخلت الى بعض القرى التي تقع غرب العاصي مثل "حاويك" و"بلوزة" و "وادي حنا"، وهي قرى سورية يقطنها لبنانيون.



وبعد دخولهم تعرضوا لإطلاق نار من مهربين من أطراف بلدة حاويك، فباشرت عناصر الهيئة بإطلاق النار عشوائياً على القرية مستخدمة الهاون ومضاد ٢٣، ما ادى الى هروب غالبية اهالي بلدة حاويك بإتجاه الأراضي اللبنانية.



وعند دخول هيئة تحرير الشام الى حاويك قامت بإحراق منزل وسرقة بعض المنازل الاخرى، فاشتبكت مع بعض المسلحين من العشائر الذين قتلوا ثلاثة أشخاص وأسروا إثنين من هيئة تحرير الشام. بدورها، اعتقلت الهيئة 3 أشخاص من العشائر وهم الدكتور احمد زعيتر وشخصين من آل صفوان من سكان بلدة حاويك.



حالياً، يطالب الطرفان بتبادل المعتقلين.